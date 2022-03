@nalyses. Revue des littératures franco-canadiennes et québécoise (17, 1, hiver 2023)

Appel à articles libres pour @nalyses. Revue des littératures franco-canadiennes et québécoise (Volume 17, numéro 1, hiver 2023)

La revue des littératures franco-canadiennes et québécoise @nalyses est présentement à la recherche d'articles libres pour son volume 17, numéro 1, à paraître à l'hiver 2023. Les contributions doivent être liées aux ensembles littéraires francophones du Canada (Québec, Ontario, Acadie, Ouest et littératures autochtones de langue française). Pour que votre texte soit considéré pour publication dans ce numéro, il doit nous parvenir au plus tard le 30 juin 2022.

Évaluée par les pairs, la revue est maintenant hébergée sur Érudit (https://www.erudit.org/fr/revues/analyses/), et les anciens numéros demeurent disponibles à cette adresse : https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/index. La revue bénéficie également du soutien administratif du Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF), basé à l'Université d'Ottawa.

Les directives aux auteur.e.s se trouvent ici : https://uottawa.scholarsportal.info/ottawa/index.php/revue-analyses/about/submissions



Pour toute question ou pour soumettre un texte, merci de communiquer avec analyses@uottawa.ca.