Référence bibliographique : Annales UMCS. Sec. FF, Monika Gabryś-Sławińska, 2021. EAN13 : 0239426X.

La rédaction de "Annales UMCS" sec. FF invite les auteurs à soumettre des textes destinés à paraître en 2021 (numéro 1)

Thème principal: Les textes et leurs genèses.

La notion de texte - définie de façon diverse - s'est établie dans les sciences humaines. Elle varie selon les disciplines et les orientations, offrant des approches et des perspectives intéressantes. La réflexion sur le texte et la textualité crée le potentiel de la réflexion transdisciplinaire au sein des sciences humaines. En même temps, la notion de texte détermine le principal domaine d'intérêt de la philologie. Nous voulons discuter des questions liées aux textes littéraires, paralittéraires et fonctionnels – des méthodes de recherche qui les concernent, des façons de les commenter, reconstruire, archiver et publier.

Divers thèmes concernant les problématiques énumérées sont les bienvenus, dont par exemple :

• critique génétique comme outil éditorial,

• textes sources dans le travail du philologue,

• révisions et recontextualisations historiques et littéraires,

• typographie et génologie des textes littéraires et fonctionnels,

• interprétation du texte selon des approches modernes,

• canon(s) littéraires,

• approches d’analyse littéraire et édition,

• actualité de l'histoire de la littérature en tant que discipline,

• matérialité du texte et question de l'interprétation,

• projets éditoriaux et technologies numériques,

• orientation littéraire face à la culture numérique.

*

Les propositions comportant un titre et un résumé, prénom, nom, e-mail, appartenance institutionnelle sont attendues pour le 15 fevier 2021 à l’adresse suivante : monika.gabrys@poczta.umcs.lublin.pl

Les textes proposés en anglais et français doivent être inédits et soumis avant le 1 march 2021.

Le volume maximal du texte (y compris la bibliographie, les notes et les annexes éventuels) formaté selon les règles du comité éditorial ne doit pas dépasser 30 000 signes, espaces compris. Les auteurs sont priés de soumettre les articles à la publication en utilisant la plateforme des revues de l’UMCS.

(https://journals.umcs.pl/lsmll)

Monika Gabryś-Sławińska,

Université Marie Curie-Sklodowska de Lublin (Pologne)