Rennes

Appel à publications

Amerika, n° 20

(www.amerika.openedition.org)

Amérique centrale : espaces, cartographies et représentations

Date limite de l’envoi des propositions d’article : 1 juin 2020

Date limite de remise des articles (après acceptation du comité de lecture) : 15 juin 2020

Publication des articles acceptés : juillet 2020

Les propositions d’articles doivent comporter un maximum de 1 000 signes. Elles peuvent être présentées en espagnol, français, anglais, portugais. Les normes pour la présentation des articles figurent dans notre revue Amerika, rubrique « Appels à contribution : https://journals.openedition.org/amerika/749 ).

Les articles peuvent être présentés dans l’une ou plusieurs des langues suivantes : espagnol, français, anglais, portugais. 40.000 signes maximum (bibliographie et notes de bas de page comprises). À envoyer à : amerika@openedition.org

Le prochain numéro de la revue Amérika sera consacré à l’Amérique centrale : espaces, cartographies et représentations. Cette publication est une prolongation du colloque international du Réseau Européen de recherches sur l’Amérique centrale (RedISCA https://rediscablog.wordpress.com/) organisé à l’Université de Nantes (laboratoire CRINI) les 14, 15 et 16 novembre 2019.

*

L’espace centre-américain révèle constamment sa complexité, c’est pourquoi une première question guide la réflexion de cet appel, à savoir : de quelle manière et avec quels outils pouvons-nous penser les espaces centre-américains contemporains, leur histoire et leur configuration ? Michel Foucault se demande dans sa conférence « Des espaces autres[1] » dans quelle mesure l’époque contemporaine serait probablement celle de l’espace ? à la différence du XIXe siècle et son obsession avec le temps. Ce tournant géographique nous permet de penser les faits humains et sociaux à partir d’un endroit déterminé et par conséquence la façon dont cet espace est analysé, imaginé ou recréé. De la même manière, les rapports de pouvoir et leur exercice peuvent être clairement déterminés à partir d’une distribution et organisation des espaces publics. Cette réhabilitation de la réflexion théorique générée autour des notions spatiales, le paysage, les frontières politiques, culturelles et ethniques, les représentations cartographiques réelles et imaginaires, etc. s’avère très productive au moment de repenser une région déterminée et comprise à partir de perspectives et de disciplines multiples.

L’Amérique centrale peut être considérée comme un terreau fertile pour l’étude interdisciplinaire de l’espace en considérant, tout d’abord, des classifications variées utilisées historiquement pour créer des délimitations géographiques de la région (frontières nationales et régionales). Mais aussi des délimitations ou appartenances identitaires.

L’objectif de ce dossier est de suggérer des voies de réflexion à partir de la notion d’espace en étudiant aussi bien les espaces géographies centre-américains proprement dits (analyses géographiques, cartographiques, historiques) que leurs représentations dans les imaginaires, la littérature, la musique, le cinéma ou les arts visuels. De cette manière nous questionnerons la production des espaces culturels, la création ou construction des identités en rapport avec les différences géographiques (espaces urbains et ruraux), la structuration de l’espace et le pouvoir, ou l’espace et la discrimination, entre autres. Il nous intéresse donc de penser à partir de l’espace centre-américain, sa multiplicité sociale, démographique, politique, ethnique, genrée et artistique.

Axes proposés :

Représentations imaginaires de l’espace dans la littérature et les arts visuelles Limites, frontières et mobilité en Amérique centrale. Réseaux régionaux et transrégionaux. Rapports entre l’Amérique centrale et d’autres régions. Espaces publics, contrôle, pouvoir et rapports de genre. Distributions géographiques, périphérie et discrimination. Cultures autochtones, espaces d’inclusion/exclusion, espaces sacrés/espaces profanes. Représentations du paysage, eco-critique. Configuration et représentation d’espaces ruraux et urbains. Lieux de mémoire, archives et inscription des espaces.

*

Convocatoria de publicación

Amerika n°20 (www.amerika.openedition.org)

“Centroamérica: Espacios, cartografías y representaciones”

Fecha límite de envío de las propuestas de artículo : 1° de junio 2020

Fecha límite de entrega de los artículos (luego de haber sido aceptados por el comité de lectura): 15 de junio 2020

Publicación de los artículos aceptados: julio 2020

Las propuestas de artículos deben contener un máximo de 1.000 caracteres. Pueden ser presentadas en castellano, francés, inglés, portugués. Las normas para la presentación de los artículos figuran en nuestra revista Amerika (www.amerika.openedition.org). Los artículos pueden ser presentados en una o en varias de las siguientes lenguas: castellano, francés, inglés, portugués. 40.000 caracteres como máximo. (bibliografía y notas al pie incluidas). Enviar a: amerika@openedition.org

Dedicamos el próximo número de la revista Amérika a “Centroamérica: Espacios, cartografías y representaciones”. Esta publicación es la prolongación del coloquio internacional de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica (RedISCA https://rediscablog.wordpress.com/) organizado en la Universidad de Nantes (laboratorio CRINI) los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2019.

El espacio centroamericano nos revela constantemente su complejidad, es por esto que una primera pregunta guía la reflexión de esta convocatoria: ¿De qué manera y a partir de qué herramientas podemos pensar los espacios centroamericanos contemporáneos, su historia y configuración? Michel Foucault señala en su conferencia “Des espaces autres”1 en qué medida la época actual sería probablemente la época del espacio, a diferencia del siglo xix y su obsesión por el tiempo. Este “giro espacial o geográfico” nos lleva a pensar los hechos humanos y sociales a partir de un lugar determinado y, por ende, la forma en que ese espacio es reflexionado, imaginado o recreado. Asimismo, las relaciones de poder y su ejercicio pueden estar claramente determinadas con base en una distribución y organización de los espacios públicos. Esta rehabilitación de la reflexión teórica generada en torno a las nociones espaciales, el paisaje, las fronteras políticas, culturales y/o étnicas, las representaciones cartográficas reales o imaginarias etc., se muestra sumamente productiva a la hora de acercarse a una región determinada y comprendida desde perspectivas y disciplinas múltiples.

Centroamérica se muestra, entonces, como un terreno fértil del estudio interdisciplinario del espacio partiendo, en primer lugar, de las múltiples clasificaciones empleadas históricamente para configurar delimitaciones geográficas de la región (fronteras nacionales y regionales) pero también delimitaciones o identificaciones identitarias.

El objetivo del presente número es sugerir vías de reflexión desde la noción de espacio a partir del estudio, ya sea de los espacios geográficos centroamericanos propiamente dichos (análisis geográficos, cartográficos, históricos) o de su representación en los imaginarios, la literatura, la música, el cine o las artes visuales. De esta manera cuestionaremos la producción de espacios culturales, la creación o construcción de identidades en relación con las diferencias geográficas (espacios urbanos y rurales), la estructuración del espacio y el poder o la construcción del espacio y la discriminación, entre otros. Nos interesa entonces pensar a partir del espacio centroamericano su multiplicidad demográfica, política, étnica, de género y artística.

Orientaciones temáticas :

Representaciones imaginarias del espacio en la literatura y las artes visuales (Mapas, cartografías imaginarias e identidades) Bordes, límites, fronteras y movilidad en Centroamérica. Redes regionales y transregionales/transnacionales. Relaciones de Centroamérica con su diáspora y con otras regiones del mundo Espacios públicos, control, poder y relaciones de género. Distribución geográfica, periferia y discriminación Culturas autóctonas, espacios de inclusión/exclusión, espacios sagrados / espacios profanos Representaciones del paisaje, ecocrítica / ecopoética. Configuración y representaciones de espacios rurales y urbanos Lugares de la memoria, archivos e inscripciones de los espacios

*

Call for papers

Amerika n° 20

(www.amerika.openedition.org)

Amérique centrale : espaces, cartographies et représentations/ Central America : spaces, cartographies, and representations

Deadline for submission proposals: June 1, 2020

Deadline for submission of articles (after having been accepted by the reading committee): June 15, 2020

Publication of accepted articles: July 2020

Article proposals must contain a maximum of 1,000 characters. They can be presented in Spanish, French, English, or Portuguese. Our house style sheet for articles articles is located on the webpage for Amerika (www.amerika.openedition.org). Articles can be presented in one or several of the following languages: Spanish, French, English, or Portuguese. 40,000 characters is the maximus length for articles (including bibliography and footnotes). Send articles to: amerika@openedition.org

We dedicate the next issue of Amérika magazine to "Central America: Spaces, cartographies and representations". This publication is an extension of the international colloquium of the European Research Network on Central America (RedISCA https://rediscablog.wordpress.com/) organized at the University of Nantes (CRINI laboratory) on November 14, 15 and 16, 2019 .

As a space, Central America constantly reveals its complexity to us. That is why we pose this question for reflection in this call: In what way and from what tools can we think of contemporary Central American spaces, their history and configuration? Michel Foucault points out in his lecture “Des espaces autres” to what extent the current era might be considered the era of space, unlike the nineteenth century and its obsession with time. This "spatial or geographic turn" leads us to think about human and social facts from a certain place. This leads us to contemplate the way in which that space is reflected, imagined, or recreated. Likewise, power relations and their exercise can be clearly determined based on a distribution and organization of public spaces. The rehabilitation of the theoretical reflection generated around spatial notions, landscape, political, cultural and / or ethnic borders, real or imaginary cartographic representations, and so forth is highly productive in approaching a specific region and understood from multiple perspectives and disciplines.

From that perspective, Central America is portrayed as a fertile ground for the interdisciplinary study of space, starting from the multiple classifications historically used to configure geographic delimitations of the region (national and regional borders) but also delimitations or identity identifications.

The objective of this issue is to suggest ways of reflection from the notion of space from the study, either of the Central American geographic spaces themselves (geographic, cartographic, historical analysis) or of their representation in the imaginary, literature, music, the cinema or the visual arts. In this way we will question the production of cultural spaces, the creation or construction of identities in relation to geographic differences (urban and rural spaces), the structuring of space and power or the construction of space and discrimination, among others. We are therefore interested in thinking about Central American space regarding its demographic, political, ethnic, gender and artistic multiplicity.

Suggested topics:

Imaginary representations of space in literature and the visual arts (Maps, imaginary cartographies and identities)

Borders, limits, borders and mobility in Central America. Regional and transregional / transnational networks. The Central American diaspora and other regions of the world

Public spaces, control, power and gender relations. Geographical distribution, periphery and discrimination

Indigenous cultures, spaces of inclusion / exclusion, sacred spaces / profane spaces

Representations of the landscape, ecocritical / ecopoetic. Configuration and representations of rural and urban spaces

Memory places, the archive and inscriptions on spaces

[1] Foucault, Michel, « Des espaces autres » (conférence au Cercle d'études architecturales, 14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49, Dits et écrits II, 1976-1988, Quarto, Gallimard,1984, p. 1571.