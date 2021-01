Univ Paris Est Créteil (UPEC)

EUR du Grand Paris FRAPP : appel pour le recrutement de deux contrats doctoraux 2021-2024

L’EUR du Grand Paris FRAPP (« Francophonies et Plurilinguismes : Politique des langues ») encourage les projets de recherche portant sur les francophonies plurielles et les plurilinguismes et / ou sur la géopolitique du pouvoir, les institutions et les questions biopolitiques envisagées au prisme de ces situations.

Dans ce cadre, elle ouvre deux contrats doctoraux (1er septembre 2021-2024) pour des sujets de thèse relevant d’un ou de plusieurs domaines disciplinaires des littératures et sciences humaines et sociales.

Les candidat-e-s devront être titulaires d’un Master obtenu au cours de l’année universitaire 2020-2021 ou avant et présenter un projet qui aura été accepté par un directeur / une directrice de thèse de l’une des UR membres du consortium de l’EUR : CEDITEC, CRHEC, ERUDITE, IMAGER, Lab’Urba (équipe « Inégalités, discriminations »), LIPHA, LIRTES, LIS, MIL (UPEC), SeDYL (IRD).

Les doctorant-e-s retenu-e-s s’inscriront à l’UPEC, éventuellement dans le cadre d’une co-direction, dans l’une des trois Écoles Doctorales concernées d’UPE : Cultures et Sociétés ; Organisations, Marchés, Institutions ; Ville, Transports et Territoires.

Calendrier :

Date limite de l’envoi des déclarations d’intention par les directrices / directeurs à yolaine.parisot@u-pec.fr : 1er juin 2021

Date limite de l’envoi des dossiers (constitution ci-dessous) par les candidat-e-s par voie électronique à yolaine.parisot@u-pec.fr : mercredi 30 juin 2021 à 16h.

Auditions des candidat-e-s par la commission d’attribution : 5 -10 juillet 2021 (dates provisoires)

Communication des résultats après validation par les instances des Écoles Doctorales concernées : à partir du 15 juillet 2020.

Constitution du dossier de candidature :

Mémoire de Master (support électronique uniquement – 1 fichier)

Dossier de candidature (1 fichier PDF unique) comprenant :

1. Formulaire de candidature

2. Procès-verbal de soutenance du Master

3. Relevés de notes du Master 1 et 2

4. Projet de thèse (4 pages)

5. Projet professionnel après la thèse (1 page)

6. Curriculum vitae

7. Lettre de recommandation du directeur / de la directrice de thèse

8. Lettre de soutien de la directrice / du directeur de l’UR

9. Charte des thèses