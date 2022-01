Université Félix Houphouët-Boigny

Akofena, Spécial n°008 – Décembre 2022

« Décoloniser la recherche scientifique en Lettres et Sciences Humaines : épistémologie, théorie, empirisme et perspectives »



Dans la manifestation la pensée, nous observons des éléments de langage typiques à des périodes bien précises impulsés par des mouvements littéraires. Ces mouvements ou courants font partie des manifestations culturelles, indices de l’identité des peuples. L’Europe, par exemple, a vu se succéder des mouvements littéraires comme l’Humanisme (XVIe s), le Baroque et le classicisme (XVIIe s), le Siècles des Lumières (XVIIIe s), le Romantisme, le Parnasse, le Symbolisme, le Réalisme…(XIXe s), le Dadaïsme, le Surréalisme, l’Existentialisme, le Nouveau Roman (XIXe s). En Afrique, en Inde, dans les pays de l'ancienne Indochine française, aux Caraïbes et dans les pays de l'Amérique latine, l’avènement des Indépendances a engendré le courant de pensée nommé le Post-colonialisme dont les précurseurs sont Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs, 1952 et Les Damnés de la Terre, 1961), Albert Memmi (Portrait du colonisé, 1957) et Edward Saïd (L'Orientalisme, 1978). Ce mouvement littéraire admet des outils critiques pour l’analyse des œuvres produites par les auteurs issus d'anciennes colonies, et plus généralement porte une observation critique sur le colonialisme.



Cependant, bien avant le Post-colonialisme, un courant littéraire et politique a été créé durant l’entre-deux-guerres[1] : la Négritude. Ce mouvement réunit plusieurs écrivains francophones des Antilles et d’Afrique noire que sont entre autres : Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Jacques Rabemananjara, Léon-Gontran Damas, Guy Tirolien, Birago Diop et René Depestre. Ce concept défend les valeurs propres aux cultures et civilisations des peuples de race noire. De plus, ces promoteurs de la négritude sont également des écrivains de la décolonisation. Les études postcoloniales n’ont pas porté exclusivement sur la littérature et la philosophie. Elles ont concerné toutes les sciences sociales, humaines et fondamentales. Plusieurs études ont déjà été réalisées et continuent d’être effectuées, développant et consolidant ainsi des réalités et perceptions endogènes : point d’ancrage de la reconfiguration de l’identité et de la culture hybridée. In fine, la décolonisation du savoir est une donnée importante pour l’émancipation, l’épanouissement et le développement effectif des nations anciennement sous l’emprise coloniale. Du coup, elle se fait porteuse d’enjeux politiques, sociaux, épistémologiques… Mener ainsi une réflexion sur la décolonisation des savoirs revient à réfléchir au transfert de savoir, aux échanges de connaissances, à la transdisciplinarité, à l’interdisciplinarité. Il s’agira alors de thématiser tout ce flux connaissances et même d’interroger son modus operandi. Pour mener les réflexions autour de sujet, nous proposons les axes suivants (qui ne sont pas exclusifs) autour desquels les participants pourront inscrire leurs propositions de communications.



Axes de recherche

01. Postcolonialisme et décolonisation au prisme de la littérature

02. Etude linguistique (phonétique, phonologie, morphologie, syntaxe, lexicologie, terminographie, terminologie)

03. Sociolinguistique, Anthropolinguistique, Alphabétisation, Psycholinguistique, Didactique

04. Analyse du discours

05. Religions et traditions ancestrales en Afrique et en Asie

06. Littérature africaine et globalisation

07. Littérature contemporaine

08. Identité

09. Mobilité, migrations et traces (frontières)

10. Sociologie, Anthropologie, Psychologie, Philosophie, Histoire, Géographie

11. Racisme et minorités

12. Les nouvelles transparences en littérature



*



Superviseur : ASSANVO Amoikon Dyhie Université FHB, Côte d'Ivoire



Coordination :

DODO Jean-Claude, Université FHB, Côte d'Ivoire

ADICO Patrice, Université FHB, Côte d'Ivoire

ALADE Jean-Jacques, Université FHB, Côte d'Ivoire



DOI : https://doi.org/10.48734/akofena.s8.appel.2022

[1] L'entre-deux-guerres est la période comprise entre la fin de la Première Guerre mondiale, en novembre 1918 et le début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939