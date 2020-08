Akofena, n°3,

L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny, 2020.

EAN13 : eISSN27080633.

Appel à contribution numéro libre

Date de limite de soumission 31 Décembre 2020

Akofena est une revue scientifique indexée dans plusieurs bases de données internationales (http://revue-akofena.org/index.php/indexation-internationale/). Elle est éditée par le Laboratoire de Description, de Didactique et de Dynamique des Langues en Côte d’Ivoire (L3DL-CI) et logée à l’Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire). Ses activités portent sur tous les aspects des Sciences du Langage, des Lettres - Langues et de la Communication. La revue Akofena ne publie que des articles inédits ayant obtenu l’approbation positive de deux instructeurs (spécialistes) anonymes.

Recommandation aux auteurs

Le nombre de pages minimum : 10 pages, maximum : 18 pages, interligne : 1,05. Numérotation numérique en chiffres arabes, en bas et à droite de la page concernée. Police : Book Antiqua. Taille 12. Orientation : Portrait. Marge : Haut et Bas : 3cm, Droite et Gauche : 3cm.

Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom(S) et NOM de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

Comment soumissionner ?

Tout manuscrit envoyé à Akofena doit être inédit. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les indications ci-dessous :

Titre : La première page doit comporter le titre de l’article, les Prénoms et NOMS des auteurs, leur institution d’affiliation et leur adresse mail, numéro de téléphone (WhatsApp)

: La première page doit comporter le titre de l’article, les Prénoms et NOMS des auteurs, leur institution d’affiliation et leur adresse mail, numéro de téléphone (WhatsApp) Résumé ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l’essentiel de l’analyse.

ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l’essentiel de l’analyse. Abstract ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l’essentiel de l’analyse.

ne doit pas dépasser 500 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l’essentiel de l’analyse. Mots - clés ne doivent pas dépasser cinq.

- ne doivent pas dépasser cinq. Keyword ne doivent pas dépasser cinq.

ne doivent pas dépasser cinq. Introduction doit fournir suffisamment d’informations de base, situant le contexte dans lequel l’étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de juger la valeur qualitative de l’étude et évaluer les résultats acquis.

doit fournir suffisamment d’informations de base, situant le contexte dans lequel l’étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de juger la valeur qualitative de l’étude et évaluer les résultats acquis. Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.). L’introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

: Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.). L’introduction et la conclusion ne sont pas numérotées. Notes de bas de page ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires. Conclusion : Elle ne doit pas faire double emploi avec le résumé et la discussion. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l’on peut en déduire.

: Elle ne doit pas faire double emploi avec le résumé et la discussion. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l’on peut en déduire. Références bibliographiques : Les auteurs effectivement convoqués pour la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l’année de publication, le tout entre parenthèses. Les références doivent être listées par ordre alphabétique, à la fin du manuscrit de la façon suivante:

: Les auteurs effectivement convoqués pour la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l’année de publication, le tout entre parenthèses. Les références doivent être listées par ordre alphabétique, à la fin du manuscrit de la façon suivante: Journal : NOMS et Prénoms de tous les auteurs, année de publication, « titre complet de l’article », nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex: GNIZAKO Symphorien Télesphore. 2019. « La réduplication en ɟibuo », Akofena, revue scientifique des Sciences du Langage, Lettres, Langues & Communication, Hors-série n°1, pp.123-132. Édition L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny. (En ligne), consulté le jour/mois/année, URL : http://revue-akofena.org/wp-content/uploads/2020/05/11-Article-11-GNIZAKO-pp.123-132.pdf

Livres : NOMS et Prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

NOMS et Prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication. Proceedings : NOMS et Prénoms des auteurs, année de publication, « titre complet de l’article et des proceedings », année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex: ASSANVO Amoikon Dyhie & KOSSONOU Kouabena Théodore . 2017.« Onomasiologie dans quelques langues kwa : « dis-moi ton prénom, je te dirai qui tu es ». Actes du 1er Colloque scientifique national sur le nom dans les langues naturelles du 05 au 06 octobre 2017 au Centre Jean Paul 1er de Kodjoboué (Bonoua). ReSciLac : Revue des Sciences du Langage et de la Communication, Faculté des Lettres, Langues, Arts et de la Communication, LASODYLA-REYO, Université d’Abomey-Calavi (Bénin), n°6, Tome 1, Décembre 2017, pp.024-034.

Calendrier

Date limite de soumission : 31 Décembre 2020

Retour des textes corrigés : 15 Janvier 2021 (au plus tard)

Envoi des tirés à part : 10 au 13 Février 2021

Réclamation : 17 au 23 Février 2021

Mise en ligne : 1er Mars 2021

Frais de publication ou d’insertion

Les frais de publication/ insertion ne sont payés qu’après acceptation de l’article par les experts commis à l’instruction.

Montant : 40.000F CFA

Autres détails relatifs aux Références bibliographiques, Conclusion, Introduction, etc., se référer à

http://revue-akofena.org/index.php/politique-editoriale/

La Direction de publication

E-mail : revueakofena@gmail.com

Abidjan – Côte d’Ivoire

Comité scientifique et de lecture

ABOA Abia Alain Laurent, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

ADJERAN Moufoutaou, Université d’Abomey-Calavi, Bénin

AHOUA Firmin, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

AINAMON Augustin, Université d’Abomey-Calavi, Bénin

BOGNY Yapo Joseph, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

BOHUI Djédjé Hilaire, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

EKOU Williams Jacob, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

FOBAH Eblin Pascal, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

HIEN Sié, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

KABORE Bernard, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

KANTCHOA Laré, Université de Kara, Togo

KOUAMÉ Abo Justin, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

KOUADIO N’Guessan Jérémie, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

MALGOUBRI Pierre, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

MANDA Djoa Johson, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

MOUSE Maarten, Université Leyde, Pays-Bas

N’GORAN POAMÉ Léa Marie Laurence, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

QUINT Nicolas, Université Paris Villejuif, France

PALI Tchaa, Université de Kara, Togo

SILUE Sassongo Jacques, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

TCHABLE Boussanlègue, Université de Kara, Togo

TOUGBO Koffi, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire