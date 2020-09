Université Humboldt de Berlin

Activismes et esthétiques queer dans les littératures africaines



Congrès de l'Association pour l'étude des littératures africaines (APELA)



Humboldt-Universität zu Berlin 22-24 septembre 2021



Appel à communications



Depuis une vingtaine d’années, on constate une visibilité grandissante

des représentations des sexualités et plus généralement des identités

non hétéronormées dans les littératures africaines, ainsi que dans les

arts et le cinéma d’Afrique. L’inscription d’un désir homosexuel dans

l’histoire littéraire africaine précède toutefois largement les

productions contemporaines, comme en atteste la monographie de Chantal

Zabus Out in Africa. Same Sex Desire in Sub-Saharan Literatures and

Cultures (2013). Dans un contexte où l’homophobie grandissant dans

certains pays africains se traduit par une répression pénale exacerbée,

tandis que d’autres au contraire abolissent des lois discriminatoires,

il n’est pas surprenant que la thématique produise un corpus à la fois

esthétique et activiste, partant de deux perspectives différentes pour

approcher les conflits mentionnés. Avec les récents projets collectifs

de témoignage tels que Stories of Our Lives. Queer Narratives from Kenya

(2015) ou encore She called Me Women. Nigeria’s Queer Women Speak

(2018), le concept de queer d’origine politique aux États-Unis, fait de

plus en plus son entrée dans le vocabulaire activiste en Afrique.

L’activisme et la pensée queer ont surgi aux États-Unis au tout début

des années 1990, au moment où la pandémie du SIDA frappait durement la

communauté homosexuelle et exacerbait encore plus l’homophobie latente.

Reprenant une insulte homophobe récurrente forgée à partir d’un terme

qui désigne le bizarre, l’atypique, le hors-norme, le mouvement « queer

» s’est distingué très tôt par son mode d’action festif et transgressif.

Cherchant à penser ensemble genres, sexes et sexualités, et inspirées

par les travaux de Michel Foucault, Judith Butler et Eve Sedgwick, les

théories et études queer se sont rapidement développées dans les pays

anglo-saxons. Elles se caractérisent par le refus d’une posture

identitaire stable, plus particulièrement binaire hétéro/homo et

homme/femme, pour penser au contraire les processus émancipatoires et

utopiques charriés par des pratiques et des corps défiant les normes,

les institutions et les catégories caractérisant l’ordre patriarcal.

Utilisée dans diverses disciplines des sciences humaines et sociales, de

la philosophie aux études de genre en passant par l’histoire et la

littérature, souvent appliquée comme une méthode particulière de

critique et de déconstruction des textes ou des sources (en anglais, «

to queer » devient alors un verbe, et « queering » une action) les

études queer sont aussi régulièrement critiquées pour leur dimension

occidentale, masculine, élitiste et blanche et sa difficulté à

s’articuler aux autres luttes contre les discriminations, notamment

raciales.

À un moment où s’expriment de nouvelles exigences pour la décolonisation

des institutions de savoir, des méthodes de recherche et des curriculum

scolaires et universitaires, quels peuvent-être les apports des théories

queer dans la lecture et l’analyse des littératures africaines ? La

généalogie américaine et ‘blanche' du mouvement queer peut-elle être

contestée par une attention plus grande portée aux discours élaborés et

aux luttes menées à la fois par et sur les représentants du continent

africain et par les diasporas africaines du monde entier? À partir, mais

aussi au-delà des questions de non-conformité des identités de genre et

des pratiques sexuelles telles qu’évoquées dans les littératures

africaines (mais également dans la photographie, la peinture, et le

cinéma), quelles sont les possibilités ouvertes par la pensée queer pour

évoquer à la fois les processus disciplinaires forgeant les corps, les

désirs et l’intime et leurs transgressions de la norme dans les sociétés

africaines ?

Ce congrès propose une exploration des littératures, du cinéma et des

arts performatifs africains de toutes les langues et de toutes les

régions d’Afrique y compris le Maghreb et les diasporas, au prisme des

théories, activismes et esthétiques queer. Il s’agira tout autant

d’aborder un corpus encore peu usité dans la recherche francophone, que

d’analyser le lien entre esthétique, savoir et activisme dans le

contexte des luttes pour la reconnaissance des homo- et transsexuels et

d’autres minorités sexuelles et de genre en Afrique.



1. Activismes



Le mouvement queer se veut résolument militant, offrant un

questionnement radical du rapport entre l’intime et le politique. En

Afrique, la question du legs colonial se pose de façon aigue lorsqu’il

s’agit de penser tout à la fois l’appareil judiciaire et répressif

protégeant ou, au contraire, exposant les minorités sexuelles ou

transgenre.



A. Homophobie et transphobie



La lutte contre l’homophobie et la transphobie fut au cœur de

l’émergence d’un activisme queer fustigeant les processus d’exclusion et

les violences perpétrées contre les minorités sexuelles et de genre. En

Afrique, une des premières manifestations de cet activisme prit corps en

Afrique du Sud, lorsque les militants homosexuels et les militants

anti-apartheid s’allièrent au début des années 1990 pour contester le

régime raciste et patriarcal de la minorité blanche. Depuis, la question

des droits des minorités sexuelles est prise en étau entre legs colonial

(particulièrement l’existence de lois condamnant les pratiques

homosexuelles datant de la période coloniale) et impérialisme culturel

(l’influence réelle ou supposée de réseaux transnationaux encourageant

les mobilisations et manifestations LGBTQI+). Comment les littératures

africaines se sont-elles emparées de ces luttes ? Comment se sont-elles

articulées aux autres combats menés par les écrivains, artistes et

intellectuels africains, au lendemain des indépendances ?



B. Hétéronormativité



Les luttes nationalistes menées en Afrique contre la domination

coloniale et pour la construction d´États indépendants ont souvent

reposé sur un hétérosexisme exacerbé, où la famille hétérosexuelle était

présentée comme le socle naturel des nouvelles nations. Dans les

contextes de luttes armées anticoloniales en particulier, les

stéréotypes de genre renvoyant les femmes à leur rôle de mère et de

gardienne des traditions, et les hommes à leur nature guerrière au

service de la patrie ont été mobilisés à la fois par les acteurs

étatiques et culturels. La recherche d’une posture digne, preuve des

capacités des populations africaines à prendre leur destin politique en

main, a participé à la naturalisation et au renforcement d’une

hétéronormativité pensée comme un démenti aux accusations de dépravation

et de bestialité centrales au discours colonial. Comment cette

articulation de l’intime et du familial au projet d’émancipation

national a-t-elle été pensée, déconstruite ou critiquée par les

littératures africaines ? Quels sont les dispositifs de la sexualité qui

forment le canon littéraire africain ?



C. Transgression et déviance



La pensée queer se veut essentiellement anti-identitaire et

contestataire, rejetant à la fois les processus d’assignation d’une

identité figée et les luttes au nom d’une identité particulière. Quel(s)

rôle(s) joue la transgression des normes de genre et de sexualité dans

les littératures et les arts africains ? Comment sont-elles pensées en

relation avec des mécanismes traditionnels plus fluides qui ont été

identifiés dans certaines sociétés traditionnelles par des

anthropologues telles qu’Oyerónké Oyewùmí ou Ifi Amadiume, qui mettaient

en avant l’importation coloniale des identités de genre et du modèle

patriarcal excluant les femmes de la sphère publique ?

Plus largement, quelles voies théoriques, philosophiques et militantes

peuvent être ouvertes par une perspective croisée entre études queer et

études africaines, notamment pour penser le refus de l’assignation

identitaire et le legs des stéréotypes coloniaux et eurocentristes ?

Dans quelle mesure les études queer, et notamment la façon dont elles se

sont emparées de la question du spectre et de la spectralité (Freccero

2006) peuvent-elles permettre d’appréhender les mémoires traumatiques ?





2. Esthétiques et concepts queer



A. Le Carnevalesque



Pour Ayo A. Coly (2016), la double injonction à décoloniser les études

queer et à poser un regard queer sur les études postcoloniales pose

problème, dans la mesure où cela produit une réification du postulat

selon lequel ces deux traditions académiques sont issues de géographies

distinctes. Au contraire, Coly voit dans la situation postcoloniale, et

plus particulièrement la ‘postcolonie’ telle que décrite par Achille

Mbembe (2001), un assemblage baroque et parodique caractéristique du

queer, en ce qu’il défie les barrières disciplinaires et les hiérarchies

de pouvoir, notamment dans la convivialité existant entre le

commandement et ses sujets. En même temps, pour Coly, Mbembe ne parvient

pas totalement à capter la dimension queer de la postcolonie, notamment

du fait de sa fixation sur la virilité et ses symboles (pénétration et

phallus). Comment cette esthétique de l’excès et de la corporalité du

pouvoir s’incarne-t-elle dans les littératures et les arts africains ?

Quelle place occupe le baroque, le carnavalesque, les thématiques de

subversion et de travestissement dans les littératures africaines ?



B. L’Utopie



Parmi les segments les plus féconds des théories queer, les questions

d’histoire, de conscience historique, de futurité et d’utopie ont été

soulevées par des auteurs divers tels que Lee Edelman, José Esteban

Muñoz et Carla Freccero. En questionnant la naturalisation de la famille

hétéronormée, les études queer interrogent en effet le champ de la

reproduction biologique et sociale, de la transmission et de l’horizon

émancipatoire. Ainsi, si Lee Edelman considère la pensée queer comme

profondément nihiliste car tournée vers la jouissance et refusant le

concept néo-libéral du ‘bien commun’, de nombreux auteurs ont préféré

insister sur la dimension utopique d’une pensée queer occupée à

construire un futur émancipatoire à partir du rejet des normes de genre

et de sexualité. L’utopie devient alors un pan de l’esthétique queer en

donnant une place centrale à l’imagination et à la création de futurs

échappant aux carcans normatifs et offrant une place centrale aux

questions de désirs et de plaisirs.

Les artistes engagés africains insistent également sur l’importance de

constituer une archive visuelle et textuelle queer permettant de

documenter les vies de ceux qui ne se conforment pas aux normes de genre

et de sexe, afin de récuser l’idée selon laquelle le queer est toujours

importé, étranger, extrinsèque, et permettre au contraire

l’auto-référentialité. Pour José Esteban Muñoz (2009), inspiré par Ernst

Bloch, la constitution d’une conscience historique est perçue en outre

comme la condition nécessaire d’une pensée utopique concrète, forgée à

partir d’une analyse contextualisée des luttes sociales, politiques et

culturelles.



C. Conceptualisations africaines



Même si la terminologie queer et plus généralement LGBTQ+ s’est

aujourd’hui imposé à l’échelle internationale, elle a été précédée dans

de nombreuses langues africaines par des concepts sociaux non normatifs

pointant une fluidité identitaire au-delà des genres et sexes binaires.

Qu’il s’agisse des goor-jiggen en Wolof, des yan daudu en Hausa ou de

l’institution des mariages entre femmes dans la culture Igbo liés au

statut de ‘fille mâle’, quelle est la pertinence du lexique queer pour

appréhender et analyser les conceptualisations culturelles portées par

ces terminologies africaines, et leurs implications sociales ? Quelle

est aujourd’hui la portée des conceptualisations africaines locales dans

les luttes LGBTQ+ ? Quelles sont les alternatives ‘traditionnelles’

et/ou ‘futuristes’ que la pensée africaine peut offrir afin d’enrichir

ou de transgresser un vocabulaire queer qui a tendance lui-même à

s’imposer comme une nouvelle norme du politiquement correct ? Comment

ces concepts africains sont-ils traduits et négociés par la fiction,

surtout dans une littérature qui a largement recours aux langues

européennes ?



*

Les propositions de panels (quatre communications rassemblées au

maximum) ou de communications (titre et résumé d’une page maximum) sont

attendues pour le 30 novembre 2020 au plus tard, accompagnées de vos

nom, prénom, affiliation et contact électronique.

La langue principale du congrès sera le français, toutefois il est

possible de proposer des communications et panels en anglais.

Veuillez adresser vos propositions à :

iaaw.queer.apela@hu-berlin.de



*

Comité scientifique :

Markus Arnold (University of Cape Town)

Dorothée Boulanger (University of Oxford)

Laurel Braddock (FU-Berlin)

Sarah Burnautzki (Universität Heidelberg)

Xavier Garnier (Sorbonne Nouvelle, Paris )

Susanne Gehrmann (HU-Berlin)

Claudia Gronemann (Universität Mannheim)

Catherine Mazauric (Université Aix-Marseille)

Aminata Mbaye (Universität Bayreuth)

Gibson Ncube (University of Zimbabwe)

*

Comité d’organisation :

Dorothée Boulanger (University of Oxford)

Boneace Chagara (HU-Berlin)

Ibou Diop (Humboldt-Forum)

Susanne Gehrmann (HU-Berlin)

Josephine Karge (HU-Berlin)

Margarita Mestscherjakow (HU-Berlin)

Pepetual Mforbe Chiangong (HU-Berlin)

Clara Schumann (HU-Berlin)

Isabel Schröder (HU-Berlin)

Marjolaine Unter Ecker (Université Aix-Marseille)