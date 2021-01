Abigail Lang

La conversation transatlantique. Les échanges franco-américains en poésie depuis 1968

Dijon, Les presses du réel, coll. L'écart absolu – Fondamentaux, 2021

336 p. — 26.00 € — EAN : 9782378961787

Le dialogue entre la poésie française et la poésie américaine remonte au XIXe siècle. Mais si les Américains en quête de modernité se sont d'emblée tournés vers la France, le courant s'est inversé à partir des années 1970, les poètes français regardant désormais vers les États-Unis au moment où la modernité s'essoufflait. Cette étude rend compte de ce phénomène en mettant au jour les enjeux qui ont préoccupé les poésies française et américaine et motivé leurs échanges. Pour y parvenir, elle pose les questions suivantes.

Pourquoi les poètes objectivistes (Reznikoff, Zukofsky, Oppen…) ont-ils bénéficié en France d'une réception sans cesse recommencée depuis cinquante ans ?

Pourquoi tant de poètes français et américains de la même génération se sont-ils lus, cités et entre-traduits dans les années 1980, au point d'établir une communauté transatlantique ?

Comment, après 1968, « dissoudre la solennité poétique » et adapter le « bas voltage » américain dans la langue de Racine ? Comment dire la poésie ? Comment la lecture publique s'institutionnalise-t-elle en France ? « Être debout et parler », est-ce encore de la poésie ?

Au moment où la poésie en France éprouvait un sentiment d'impasse et entreprenait un bilan de la modernité, la conversation transatlantique lui aura offert un forum pour redéfinir ses formes et sa fonction. S'y sont notamment fait entendre Ashbery, Roche, Roubaud, Royet-Journoud, Albiach, Hocquard, di Manno, Gleize, Leibovici, les Waldrop, Auster, Duncan, Palmer, Bernstein, Hejinian, Watten, Doris, Fourcade, Creeley, Rothenberg, Antin, Heidsieck, Cadiot, Alferi.

Sommaire

Introduction



La tradition moderne des deux côtés de l'Atlantique

Préfiguration : l'écriture intransitive de Denis Roche et de John Ashbery

1968



1. La réception perpétuellement recommencée des objectivistes



1.1. Les années 1970 ou le formalisme radical

Serge Fauchereau : « le premier mouvement littéraire délibérément américain »

Le Zukofsky de Jacques Roubaud, antidote au surréalisme et anti-Pound

Les gestes d'Anne-Marie Albiach et de Claude Royet-Journoud



1.2. Les années 1990 et la littéralité

Royaumont, 1989 : la modernité négative rencontre la poésie Language

Le Témoignage de Reznikoff : un modèle pour la seconde littéralité

La Revue de littérature générale : les limites de l'alternative objectiviste



1.3. Vers le XXIe siècle : Testimony comme test de poésie

Jean-Marie Gleize et l'objectivisme français vs. Jacques Roubaud et l'objectivisme radical

Post-poésie : le tournant pragmatique



2. Une communauté de contemporains



2.1. « Ce lien étrange que les livres tissent entre eux »

Le coup de foudre

L'écriture du désastre

Le livre

Le blanc

Le texte entre les livres



2.2. Une communauté à distance

Robert Duncan, figure du passeur

Impression Sun : révélation de la traduction

Poétique du destinataire : critique de la littérature

Poétique de l'énoncé : critique du discours

La communauté à distance



2.3. Un bureau sur l'Atlantique

21+1 poètes américains d'aujourd'hui « convergences d'idées et d'approche »

Organiser un contexte

West Deck

Faire des tables communes



2.4. La traduction collective à Royaumont

« Partager l'écriture »

Traduire à plusieurs

Littéralités

Bilan

Cauda – « ma mère au téléphone » ou la langue maternelle étrangère de Stacy Doris



3. Le tournant oral



3.1 De la poetry reading à la lecture publique

Renaissance de la poetry reading

Le difficile passage

La lecture publique



3.2. Ton

Vingt poètes américains ou le tournant oral de la poésie américaine

Robert Creeley ou la parole mise en pièce

Dominique Fourcade ou le bas voltage



3.3. Improvisation

Écrit, oral et mental

Forme et performance

Le présent de la composition

Chercher une phrase



Conclusion



Sortir de la modernité

Redéfinir la poésie

Vers une poésie mondiale ?