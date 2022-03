Face à un monde qui devient de plus en plus complexe, il est bon d’avoir des éclairages originaux et singuliers. C’est ce que propose Alain Freudiger avec ce recueil de chroniques. Celui-ci accorde une large place à la description critique du management, logique folle qui a envahi toutes les sphères de nos vies. A la manière d’un Roland Barthes avec ses Mythologies, Alain Freudiger décortique les injonctions à l’évaluation et à l’auto-évaluation, au remplissage de fichiers excel, à la définition d’objectifs de performances que l’individu moderne ne peut atteindre qu’au prix de sa propre auto-aliénation.

En adepte de l’art du « braconnage » tel que préconisé par Michel de Certeau, l’auteur propose néanmoins quelques pistes afin d’enrayer le « cancer gestionnaire » qui s’empare de plus en plus de chaque pan de nos sociétés et de nos existences contemporaines.

Pamphlétaire, ironique et précise, la plume d’Alain Freudiger opère des frappes chirurgicales là où ça fait mal et utilise l’humour comme baume là où c’est nécessaire. Faisant appel à la logique, à l’histoire, à la culture populaire ou à la littérature, ces chroniques sont d’abord parues en revue de façon éparse pour être ici rassemblées pour la première fois et remises en forme dans une composition nouvelle.

