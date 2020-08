Aix-en-Provence / Paris

Chanson pour... Chanson contre

Chansons et événements à travers le temps :

Aix-Marseille Université

Mercredi 14 et Jeudi 15 avril 2021

Chansons et engagements aujourd'hui :

Université Sorbonne Nouvelle - Université Polytechnique Hauts-de-France

et Cité de la musique-Philharmonie de Paris

Lundi 26 et Mardi 27 avril 2021

Parce qu’’il n’’est plus dans l’air du temps de se demander s’il faut être pour ou contre la chanson (elle a désormais trop d’ampleur, trop de reconnaissance, trop de résonance pour qu’on cherche encore et toujours à la légitimer), nous voudrions nous demander comment la chanson sait être pour ou contre l’’air du temps : c’est-à-dire comment il lui faut se comporter face à l’’événement, investi par les pressions, les passions de l’actualité, comment elle s'’engage ou non. Doit-elle en profiter quitte à lier son sort à l’éphémère, ou inscrire ses effets dans la durée ? Réagit-elle, au risque de surréagir à ces effractions dans la trame routinière de nos vies, et prend-elle position sans attendre la décantation naturelle ? Ou doit-elle au contraire prendre de la distance face au contemporain, face aux modes, face aux actualités, face aux émotions que provoque l'’événement ? Lui faut-il rester humble, neutre, décalée ? Ambitieuse, audacieuse, révoltée ? Réagir, est-ce agir ? La chanson a certes conquis sa place dans les cœurs ; mais il n’est pas toujours sûr qu’elle ait véritablement conquis sa place dans la réflexion et l’action politiques, qu’elles soient individuelles ou collectives.

La chanson a-t-elle profondément marqué, comme on le pense souvent, les (r)évolutions sociales et accompagné les changements politiques de ces dernières décennies ? Dans une société volontiers ou illusoirement consensuelle, les chansons dites « engagées » et/ou contestataires reçoivent-elles la même qualité d’écoute, ont-elles la même force de conviction ? Et n’y a-t--il d’engagement que dans la contingence ? que dans l’urgence ? On peut d’abord se tourner vers l’histoire du genre chanson. Décrire les continuités et les ruptures. Quelles sont les attentes des publics, quelles sont les marges de manœuvre autorisées par les sociétés, selon les périodes et contextes historiques ? En quoi les mazarinades du XVIIe siècle ou les goguettes du XIXe trouvent-elles un écho dans les pratiques et productions chansonnières du XXIe siècle ? Qu’est-ce que les attentats de 2015 et 2016 ou l’épreuve du confinement de 2020 nous enseignent à ce sujet ? Cette chanson qui réagit face à l’événement, nous voudrions la saisir dans sa dimension historique et contemporaine mais aussi dans ses débordements géoculturels et linguistiques voire géopolitiques, c'est-à-dire hors de ses frontières mais également hors des frontières.

S’il a longtemps été commun d’utiliser l’expression de « chanson engagée » pour désigner la volonté d’un artiste de critiquer les normes d’une société aux codes bourgeois, cette étiquette souvent associée à un âge d’or de la chanson « rive gauche » ou aux années soixante-dix s'avère-t-elle encore pertinente ? Que signifie-t-elle aujourd'hui ? Ne serait-il pas plus opportun de lui préférer la notion de chanson contestataire ? La contestation lui substitue la charge performative d'une subversion des repères, politiques, bien sûr, et, plus largement, idéologiques, mais aussi esthétiques, linguistiques ou musicaux. Dans ce dernier cas, les effets de stratégie de décalage, de sape ou de confrontation peuvent faire facilement dialoguer chanson et rock, chanson et punk, chanson et rap, voire chanson et musique contemporaine, la contestation pouvant jouer de leurs formes communes ou complémentaires.

Nous ne limitons pas, en effet, la notion d'engagement à une seule forme de contestation portée par les paroles. Il y a des « engagements » qui se traduisent à travers de nombreuses conduites ou pratiques associées à la chanson : provoquer les bonnes mœurs sur scène, dé-chanter, proposer une langue « rare » au concours de l'’Eurovision, parodier musicalement la Marseillaise, se saisir d’’instruments ou de sonorités insolites, s’autoproduire, etc. ont pu être des gestes de rébellion, comme pourrait même l'être le fait de se désengager comme chez Brassens ou le fait de se moquer de l’idée même d’engagement comme chez Anne Sylvestre (« Chanson dégagée ») ou Edoardo Bennato (« Sono solo canzonette »). Toutes les disciplines sont donc concernées par cette problématique puisqu'elle offre un terrain intéressant pour parler du timbre de la voix revendicative, de l'orchestration qui soutient la prise de position, de l'enregistrement avec ou sans moyens pour une réaction « à chaud » à l'actualité, des diffusions virales qui peuvent avoir lieu sur le net et prouvent ou truquent une adhésion consciente, du soutien que la chanson, sur le mode des la « symphonies confinées » réalisées à distance, a pu représenter pendant l'épisode Covid-19...

Le texte chanté, la mélodie et le rythme qui le soutiennent soulèvent l’enthousiasme collectif ou conduisent à la méditation, au ressourcement individuel. L’attitude « pour » ou « contre » invite à décrire et interroger le nuancier de nos éthiques : que demandons-nous à la chanson ? Qu’attendons-nous d’elle ? Qu’elle conforte notre aptitude à la communion, à la sédition, au compromis, à la solidarité, à l’utopie ? En posant la question en ces termes binaires « pour ou contre », nous voudrions éviter de définir par parti pris une place plus légitime et plus enviable, un mode de création, de diffusion et de réception plus fécond que l'autre. Pour ou contre, voire pour et contre ? De la chanson d'hier et de la chanson d'aujourd’hui, on voudrait approcher l’insaisissable pouvoir de résistance et/ou de célébration. S’engager aujourd'hui, un oxymore, un pléonasme, ou une combinaison éminemment plastique, labile dans l'air du temps ?

Pistes de propositions possibles :

Traitement historique de l'événement, traitement déontique de l'actualité

Les traductions de l’événement : phénomène, trouble, catastrophe, réjouissance, simulacre, hommage, commémoration…

Engagements d’hier, engagements d’aujourd’hui

Qui s’engage dans une chanson engagée : création, diffusion, réception ?

La chanson événement

Chanson clivante, chanson consensuelle

Hymne, parodie

Chansons caritatives, chansons contestataires

Provocations, profits et opportunisme

Des esthétiques musicales pour la chanson engagée ?

Grandes figures de la chanson engagée

Quelles scènes pour la chanson contestataire ? Quels territoires pour la chanson engagée ?

Droit, risque, censure visible et invisible

*

Comité scientifique

Perle ABBRUGIATI, Aix-Marseille Université

Johanna COPANS, commissaire de l'exposition Renaud, putain d'expo ! Cité de la musique - Philharmonie de Paris) Université Polytechnique Hauts-de-France

Gerhild FUCHS, Université d’Innsbruck (Autriche)

Jean-Marie JACONO, Aix-Marseille Université

Joël JULY, Aix-Marseille Université

Stéphane HIRSCHI, Université Polytechnique Hauts-de-France

Etienne KIPPELEN, Aix-Marseille Université

Stefano LA VIA, Université de Pavie (Centre de Crémone, Italie)

Ursula MOSER, Université d’Innsbruck (Autriche)

Riccardo NOGUEIRA DE CASTRO MONTEIRO, Université du Cariri (Brésil)

Cécile PREVOST-THOMAS, Université Sorbonne Nouvelle

Céline PRUVOST, Université d’’Amiens

Catherine RUDENT, Université Sorbonne Nouvelle

*

Comité d’organisation

Aix

Perle ABBRUGIATI, AMU

Joël JULY, AMU

Jean-Marie JACONO, AMU

Etienne KIPPELEN, AMU

Paris

Cécile PREVOST-THOMAS, Université Sorbonne -Nouvelle

Catherine RUDENT, Université Sorbonne NouvelleSorbonne-Nouvelle

Stéphane HIRSCHI, UP des Hauts-de-France

Emmanuel HONDRÉ, Cité de la musique-Philharmonie de Paris

Mathilde THOMAS, Cité de la musique-Philharmonie de Paris

*

Propositions à envoyer avant le 18 septembre 2020 aux adresses suivantes :

joel.july@univ-amu.fr, cecile.prevost-thomas@sorbonne-nouvelle.fr, stephane.hirschi@wanadoo.fr

Une réponse sera donnée par le comité au plus tard le 30 octobre 2020.

*

