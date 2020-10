Toulouse, Université Toulouse-Jean Jaurès, Campus rue du Taur

Les personnages "féminins" dans les réécritures féministes :

dramaturgie, esthétique et politique des classiques à la scène

15e Journée d'Études des doctorant.e.s du laboratoire LLA-CRÉATIS

Toulouse, 20 mai 2021

Cette journée d’étude s’intéresse aux différents procédés (esthétiques, dramaturgiques et scéniques) permettant de ré(é)crire les pièces et spectacles « classiques » (européens et extra-européens) à partir de perspectives féministes. Définis comme des « données reconnues instituées en valeurs1 » , lesquelles font consensus dans un contexte de réception spécifique, les classiques sont en effet des récits dominants qui peuvent légitimer un système patriarcal, lui-même fondé, entres autres, sur la normalisation du genre « féminin2 ». La ré(é)criture3 supposerait donc l’intention de produire de nouveaux discours - fondés ou non sur une matrice textuelle, dans sa capacité à décentrer, déconstruire, « dérégler4 » et réinventer ces représentations.

Les ré(é)critures peuvent ainsi utiliser les mêmes « structures thématiques » que les classiques, et des récits culturels dominants que ces derniers peuvent reconduire, en y apportant toutefois « de nouveaux matériaux, de nouveaux contenus, de nouveaux personnages [...], de nouvelles questions et de nouveaux thèmes tirés du monde contemporain et de ses aménagements sociaux5 ». Nous serons particulièrement attentif·ve·s à la manière dont les critères esthétiques et dramaturgiques (rôles, discours, action, occupation de l’espace scénique) sont corrélés aux normes politiques et sociales, que les classiques peuvent entériner ou reconduire. Dans cette perspective, la subversion de ces critères esthétiques peut aider à la formulation d’un contre-discours – afin de critiquer et de déconstruire les attributs, injonctions, et déterminations assignées aux personnages considérés comme « féminins ».

Dans la continuité des études esthétiques et des études de genre menées par le laboratoire LLA-CRÉATIS, nous nous demanderons quelles stratégies esthétiques et dramaturgiques peuvent être mobilisées pour remettre en cause la « légitimité » et « l’évidence » de ces normes sociales, pour s’affranchir des définitions qui cloisonnent les genres, et pour inventer ainsi de nouveaux « devenirs individuels et collectifs6 ». Différentes perspectives féministes peuvent être mobilisées (matérialiste, queer, black feminism, afroféminisme…), le genre étant construit à l’intersection de différents rapports de domination (telle que « la race » et « la classe7 »), et parce que les outils de lutte et d’émancipation divergent selon les différentes situations et expériences. D’autre part, cette hétérogénéité des points de vue s’offrira comme une richesse permettant d’éviter de circonscrire notre réflexion à un féminisme « blanc », aux portées universalisantes.

Sans constituer une liste exhaustive ou restrictive, les sujets, axes de réflexion et approches suivantes pourront être abordés :

Diversification des rôles attribués aux personnages féminins dans la ré(é)criture des classiques pour indéterminer et réinventer leurs identités. Depuis Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir 8 et le documentaire Sois belle et tais-toi 9 de Delphine Seyrig, force est en effet de constater – comme le font Nathalie Heinich 10 (1996), Annie Lebrun 11 (1990), Iris Brey 12 (2020), Camille Froidevaux- Metterie 13 (2018), ou les quinze comédiennes qui témoignent dans l’ouvrage collectif Noire n’est pas mon métier 14 (2018) - que le « féminin » est, encore aujourd’hui, enfermé dans le carcan de certains rôles (l’épouse, la mère, la prostituée, à la présomption hétérosexuelle 15 ...) qui, fabriqués par le système de domination, l’essentialisent et le réifient.

Dispositifs scéniques et dramaturgiques mobilisés pour déjouer les places et les assignations attribuées dans le texte aux personnages féminins, et rendre visible « l’épaisseur qu’ils ont malgré tout dans leur contrainte 17 ». Dans cette perspective, nous pourrons faire un sort aux procédés qui mettent en décalage ou en dissonance le discours et l’image, « ce qui est dit » - la trame narrative et fictionnelle « classique » - et « ce qui est vu » - les corporéités ou contre-corporéités, la place des corps dans l’espace, leurs gestes et leurs mouvements.

Mise à jour des troubles potentiellement déjà présents dans l’oeuvre originale, gommés par les traditions esthétiques et carcans idéologiques 18 .

Ré(é)critures d’un classique européen depuis une autre sphère culturelle : il s’agira notamment de montrer comment les représentations proposées par les classiques peuvent être dénaturalisées par le déplacement culturel, et par d’autres perspectives épistémiques.

Les propositions de communication (titre et résumé, entre 250 et 500 mots), accompagnées d’une notice bio-bibliographique d’une dizaine de lignes, sont attendues pour le lundi 4 janvier et doivent être transmises à cette adresse : je.llacreatis@gmail.com

Les communications pourront faire l’objet d’une publication dans la revue Littera Incognita, du laboratoire LLA CRÉATIS.

Les communications gesticulées, ou les propositions de mises en voix et en espace de textes dramatiques, seront également les bienvenues.

La journée d’étude se tiendra à l’université Toulouse Jean-Jaurès (salle Kantor, campus rue du Taur).

Comité d'organisation :

Lîlâ Bisiaux, doctorante en Études théâtrales, laboratoire LLA-CRÉATIS.

Pauline Boschiero, doctorante en Arts du spectacle, spécialité danse, laboratoire LLA-CRÉATIS.

Chloé Dubost, doctorante en Études théâtrales, laboratoire LLA-CRÉATIS.

Andréa Leri, doctorante en Études théâtrales, laboratoire LLA-CRÉATIS.

Laurence Schnitzler, doctorante en Études théâtrales, laboratoire LLA-CRÉATIS, ATER au département "Art&Com", Université Toulouse-Jean Jaurès.

Comité scientifique :

Fabrice Corrons, Maître de conférences en Catalan/Espagnol.

Anne Pellus, Maîtresse de conférences en Arts du spectacle, spécialité danse.

Muriel Plana, Professeure en Études théâtrales.

Floriane Rascle, Maîtresse de conférences en Études théâtrales.

Karine Saroh, Docteure en Arts du spectacle, chercheuse associée au laboratoire LLA-CRÉATIS, chargée de mission "Recherche et Formation continue" à l'Ésacto'Lido (L'école supérieure des arts du cirque de Toulouse-Occitanie).

