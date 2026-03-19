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De natura sonorum : généalogie philosophique du sonore (Panthéon-Sorbonne)

De natura sonorum : généalogie philosophique du sonore (Panthéon-Sorbonne)

Publié le par Marc Escola (Source : Pauline Nadrigny)

DE NATURA SONORUM : Généalogie philosophique du sonore

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

UMR 8103 ISJPS, Centre de Philosophie contemporaine, ExeCO£

UMR SPHERE 7219, Centre Gramata

Avec le soutien de l’Institut universitaire de France

Colloque international organisé par Véronique Decaix & Pauline Nadrigny

Le colloque international « De Natura Sonorum : généalogie philosophique du sonore » propose une exploration philosophique de la nature du son en croisant approches historiques et théories contemporaines du sonore. Le colloque vise à réexaminer les modèles classiques du son (présocratiques, aristotélisme, néoplatonisme, scolastique) à la lumière des problématiques actuelles de l'ontologie et de la phénoménologie du son et de l'écoute.

L’originalité du projet repose sur un croisement méthodologique : chaque session réunit des spécialistes de périodes différentes afin d’établir un dialogue entre l’histoire de la philosophie et les cadres conceptuels contemporains.

Quatre axes structurent les échanges :

- La nature du son (qualité, disposition, événement)
- Perception et phénoménalité (écoute, voix, phénomènes-limite)
- Ambiances sonores (milieux, spatialités, environnements)
- Matérialités et supports (techniques, reconstitutions, enregistrements)

Le jeudi 9, un récital autour d’un de Guillaume de Machaut sera proposé par Michaël|le Grebil Liberg dans l’Amphithéâtre Bachelard  (21h) rsvp.

Programme 

Jeudi 9 avril 2026

09h30. Ouverture du colloque
Présentation par Véronique Decaix et Pauline Nadrigny

Session 1. De l’inaudible à l’audible

10h00
Anna Marmodoro (St Louis University)
Sound and its causal efficacy in Plato’s Timaeus

10h45
Björn Puhr (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Le seuil et la norme : frontières de l’audible

11h30
Pause

11h45
Matthieu Saladin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Phénoménologie de l’inaudible : l’écoute des conditions de l’écoute chez Alvin Lucier

12h30
Déjeuner

Session 2. Ambiances, milieux et espaces sonores

14h30
Jocelyn Benoist (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Échos dans la caverne

15h15
Gweltaz Guyomarc’h (Université de Caen Normandie)
An Echo of Strato in Alexander: Peripatetic Views on Sound Propagation

16h00
Pause

16h15
Jean-Baptiste Fournier (Sorbonne Université, IUF)
L’adresse des sons : réflexion sur les implications ontologiques de la signature sonore des lieux depuis l’orgue de Notre-Dame de Paris

17h00
Discussion

Soirée.

Récital en Sorbonne
Amphithéâtre Bachelard,  21h
Michaël|le Grébil Liberg

L’Ymage, un lai de Guillaume de Machaut

Vendredi 10 avril 2026

Moment d’écoute et conférence

9h00. Mylène Pardoen (MSH Lyon Saint-Étienne)
Archéologie du paysage sonore médiéval : Notre-Dame de Paris

10h00 Pause-café (Salon Décanal)

Session 3. Phénoménalité du son

10h30
Hamid Taieb (HU/FU Berlin)
Sound in Early Phenomenology

11h15
Katerina Ierodiakonou (Université de Genève / Université d’Athènes)
Theophrastus on Hearing and Sounds

12h00
Déjeuner

Session 4. Présences sonores : matérialités et puissances

14h
Aurélien Robert (CNRS, UMR SPHERE)
Le pouvoir des sons à la fin du Moyen Âge : vibration, multiplication, configuration

15h
 Kris Hilbert (CUNY Graduate Center)
The Im/materiality of Magnetic Tape

Pause

16h00
Discussion finale.
 