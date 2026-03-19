De natura sonorum : généalogie philosophique du sonore (Panthéon-Sorbonne)

DE NATURA SONORUM : Généalogie philosophique du sonore

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

UMR 8103 ISJPS, Centre de Philosophie contemporaine, ExeCO£

UMR SPHERE 7219, Centre Gramata

Avec le soutien de l’Institut universitaire de France

Colloque international organisé par Véronique Decaix & Pauline Nadrigny

Le colloque international « De Natura Sonorum : généalogie philosophique du sonore » propose une exploration philosophique de la nature du son en croisant approches historiques et théories contemporaines du sonore. Le colloque vise à réexaminer les modèles classiques du son (présocratiques, aristotélisme, néoplatonisme, scolastique) à la lumière des problématiques actuelles de l'ontologie et de la phénoménologie du son et de l'écoute.

L’originalité du projet repose sur un croisement méthodologique : chaque session réunit des spécialistes de périodes différentes afin d’établir un dialogue entre l’histoire de la philosophie et les cadres conceptuels contemporains.

Quatre axes structurent les échanges :

- La nature du son (qualité, disposition, événement)

- Perception et phénoménalité (écoute, voix, phénomènes-limite)

- Ambiances sonores (milieux, spatialités, environnements)

- Matérialités et supports (techniques, reconstitutions, enregistrements)

Le jeudi 9, un récital autour d’un de Guillaume de Machaut sera proposé par Michaël|le Grebil Liberg dans l’Amphithéâtre Bachelard (21h) rsvp.

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Programme



Jeudi 9 avril 2026

09h30. Ouverture du colloque

Présentation par Véronique Decaix et Pauline Nadrigny

Session 1. De l’inaudible à l’audible

10h00

Anna Marmodoro (St Louis University)

Sound and its causal efficacy in Plato’s Timaeus

10h45

Björn Puhr (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Le seuil et la norme : frontières de l’audible

11h30

Pause

11h45

Matthieu Saladin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Phénoménologie de l’inaudible : l’écoute des conditions de l’écoute chez Alvin Lucier

12h30

Déjeuner

Session 2. Ambiances, milieux et espaces sonores

14h30

Jocelyn Benoist (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Échos dans la caverne

15h15

Gweltaz Guyomarc’h (Université de Caen Normandie)

An Echo of Strato in Alexander: Peripatetic Views on Sound Propagation

16h00

Pause

16h15

Jean-Baptiste Fournier (Sorbonne Université, IUF)

L’adresse des sons : réflexion sur les implications ontologiques de la signature sonore des lieux depuis l’orgue de Notre-Dame de Paris

17h00

Discussion

Soirée.

Récital en Sorbonne

Amphithéâtre Bachelard, 21h

Michaël|le Grébil Liberg

L’Ymage, un lai de Guillaume de Machaut

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Vendredi 10 avril 2026

Moment d’écoute et conférence

9h00. Mylène Pardoen (MSH Lyon Saint-Étienne)

Archéologie du paysage sonore médiéval : Notre-Dame de Paris

10h00 Pause-café (Salon Décanal)

Session 3. Phénoménalité du son

10h30

Hamid Taieb (HU/FU Berlin)

Sound in Early Phenomenology

11h15

Katerina Ierodiakonou (Université de Genève / Université d’Athènes)

Theophrastus on Hearing and Sounds

12h00

Déjeuner

Session 4. Présences sonores : matérialités et puissances

14h

Aurélien Robert (CNRS, UMR SPHERE)

Le pouvoir des sons à la fin du Moyen Âge : vibration, multiplication, configuration

15h

Kris Hilbert (CUNY Graduate Center)

The Im/materiality of Magnetic Tape

Pause

16h00

Discussion finale.





