De natura sonorum : généalogie philosophique du sonore (Panthéon-Sorbonne)
DE NATURA SONORUM : Généalogie philosophique du sonore
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UMR 8103 ISJPS, Centre de Philosophie contemporaine, ExeCO£
UMR SPHERE 7219, Centre Gramata
Avec le soutien de l’Institut universitaire de France
Colloque international organisé par Véronique Decaix & Pauline Nadrigny
Le colloque international « De Natura Sonorum : généalogie philosophique du sonore » propose une exploration philosophique de la nature du son en croisant approches historiques et théories contemporaines du sonore. Le colloque vise à réexaminer les modèles classiques du son (présocratiques, aristotélisme, néoplatonisme, scolastique) à la lumière des problématiques actuelles de l'ontologie et de la phénoménologie du son et de l'écoute.
L’originalité du projet repose sur un croisement méthodologique : chaque session réunit des spécialistes de périodes différentes afin d’établir un dialogue entre l’histoire de la philosophie et les cadres conceptuels contemporains.
Quatre axes structurent les échanges :
- La nature du son (qualité, disposition, événement)
- Perception et phénoménalité (écoute, voix, phénomènes-limite)
- Ambiances sonores (milieux, spatialités, environnements)
- Matérialités et supports (techniques, reconstitutions, enregistrements)
Le jeudi 9, un récital autour d’un de Guillaume de Machaut sera proposé par Michaël|le Grebil Liberg dans l’Amphithéâtre Bachelard (21h) rsvp.
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Programme
Jeudi 9 avril 2026
09h30. Ouverture du colloque
Présentation par Véronique Decaix et Pauline Nadrigny
Session 1. De l’inaudible à l’audible
10h00
Anna Marmodoro (St Louis University)
Sound and its causal efficacy in Plato’s Timaeus
10h45
Björn Puhr (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Le seuil et la norme : frontières de l’audible
11h30
Pause
11h45
Matthieu Saladin (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Phénoménologie de l’inaudible : l’écoute des conditions de l’écoute chez Alvin Lucier
12h30
Déjeuner
Session 2. Ambiances, milieux et espaces sonores
14h30
Jocelyn Benoist (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Échos dans la caverne
15h15
Gweltaz Guyomarc’h (Université de Caen Normandie)
An Echo of Strato in Alexander: Peripatetic Views on Sound Propagation
16h00
Pause
16h15
Jean-Baptiste Fournier (Sorbonne Université, IUF)
L’adresse des sons : réflexion sur les implications ontologiques de la signature sonore des lieux depuis l’orgue de Notre-Dame de Paris
17h00
Discussion
Soirée.
Récital en Sorbonne
Amphithéâtre Bachelard, 21h
Michaël|le Grébil Liberg
L’Ymage, un lai de Guillaume de Machaut
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Vendredi 10 avril 2026
Moment d’écoute et conférence
9h00. Mylène Pardoen (MSH Lyon Saint-Étienne)
Archéologie du paysage sonore médiéval : Notre-Dame de Paris
10h00 Pause-café (Salon Décanal)
Session 3. Phénoménalité du son
10h30
Hamid Taieb (HU/FU Berlin)
Sound in Early Phenomenology
11h15
Katerina Ierodiakonou (Université de Genève / Université d’Athènes)
Theophrastus on Hearing and Sounds
12h00
Déjeuner
Session 4. Présences sonores : matérialités et puissances
14h
Aurélien Robert (CNRS, UMR SPHERE)
Le pouvoir des sons à la fin du Moyen Âge : vibration, multiplication, configuration
15h
Kris Hilbert (CUNY Graduate Center)
The Im/materiality of Magnetic Tape
Pause
16h00
Discussion finale.