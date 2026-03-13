Richesses de la réécriture. Textes et patrimoines culturels des littératures francophones (Padoue)

Le séminaire « Richesses de la réécriture. Textes et patrimoines culturels des littératures francophones » propose une série de rencontres consacrées à l’étude des pratiques de réécriture dans les littératures francophones. Organisé entre mars et mai au Département d’Études linguistiques et littéraires de l’Université de Padoue, le cycle entend interroger la réécriture comme un espace privilégié de circulation des formes, des imaginaires et des traditions culturelles.

Les différentes interventions réunissent des chercheuses et chercheurs de plusieurs universités européennes et abordent la réécriture selon des perspectives variées : de la transposition du fait divers sur la scène théâtrale chez Camus aux pratiques translingues et intermédiales, en passant par les variations du pastiche et la réactivation de mythes littéraires dans la littérature francophone contemporaine. Une séance sera notamment consacrée au mythe de Robinson Crusoé et à ses reconfigurations dans les littératures francophones.

Le séminaire comprend également plusieurs ateliers de réécriture, conçus comme des espaces de réflexion et d’expérimentation autour des dynamiques créatives et critiques propres aux processus de transformation, d’appropriation et de réélaboration des textes.

Les rencontres auront lieu les jeudis à 16h00 au Meeting Room du Complexe Beato Pellegrino (Université de Padoue). Le séminaire est ouvert aux étudiantes et étudiants ainsi qu’à toute personne intéressée par les littératures francophones, la littérature comparée et la théorie de la réécriture.

Info: francesca.dainese@unipd.it marika.piva@unipd.it