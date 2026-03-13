Pour une anagénétique de l’œuvre littéraire : notions et structuration d’un cadre de pensée (en ligne)

Victor da Rocha et Guillaume Compte, doctorants à l’université Jean Moulin Lyon III, organisent une réflexion collective autour du courant de la « revie littéraire » en collaboration avec Hervé Baudry, chercheur à l’université nouvelle de Lisbonne (FCSH NOVA), et François Jacob, professeur à l’université Jean Moulin Lyon III. Cette séance, qui se tiendra en ligne le vendredi 3 avril de 14h à 16h, s’inscrit dans la continuité de la journée d’étude consacrée à Louis Calaferte organisée par Victor Da Rocha le 24 octobre dernier.

Depuis la fin des années 1980, la revie littéraire s’attache à refaire lumière sur des auteurs dont le nom a disparu de la mémoire collective et du canon littéraire au cours des dernières décennies. Plusieurs d’entre eux ont connu, sur les quarante dernières années, une réédition de leurs textes et un regain d’intérêt pour leur œuvre grâce au processus de la revie : Raymond Guérin, Paul Gadenne ou encore Mireille Havet n’en sont que quelques exemples parmi d’autres. Il s’agira de définir, à travers la notion englobante d’anagenèse de l’œuvre, le cadre de réflexion à venir et de mettre en place des procédures de dissémination. Le webinaire s’articulera en deux étapes :

1 / La revie littéraire suppose la mise en place d’un cadre de pensée dans lequel s’organisent diverses approches : comment définir les limites de ce cadre ?

2 / Élaboré sur les bases du processus de théorisation en cours, ce cadre implique la mise en place d’un outil (recherche et diffusion) afin d’en faciliter la compréhension et l’adoption.

Ce webinaire pourrait donner lieu à un cycle de conférences en ligne consacrées à la revie littéraire qui seraient éventuellement enregistrées et mises en ligne. Toute personne intéressée sera la bienvenue pour assister au webinaire en tant que simple spectateur ou pour y participer.