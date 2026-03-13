Hommage à René Despestre (BnF, Site François Mitterrand)

À l’occasion de la semaine de la francophonie et du centième anniversaire de l’écrivain franco-haïtien René Depestre, né à Jacmel, en Haïti en 1926, la BnF rend hommage à l’œuvre du « fils créole de la francophonie » par une soirée spéciale.

Informations pratiques

La projection du documentaire de Patrick Cazals, René Depestre : chronique d’un animal marin (2004) sera suivie d’une lecture de poèmes par le comédien et poète haïtien Beonard Kervens Monteau, célébrant le parcours intellectuel et littéraire du « nomade enraciné », d’Haïti jusqu’au Sud de la France, après une vie d’exil par Prague, Santiago du Chili et la Havane.

En partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie et l’ambassade d’Haïti en France

René Depestre : chronique d’un animal marin (63 min, 2004)

En 1804, Haïti était la première colonie noire à gagner son indépendance. En 2004, de son bourg d’exil et d’adoption, au pied des Corbières, le poète- écrivain René Depestre s’interroge sur le destin tragique de son île natale, sur son oeuvre et sur sa propre traversée du siècle.

Il a côtoyé les acteurs de la vie littéraire et politique : Breton, Eluard, Neruda, Aragon, Che Guevara, Fidel Castro, Mao, Hô Chi Minh… Sa parole de conteur est forte, magique, solaire. Au soir de sa vie, il reste un témoin fervent, toujours lucide et mobilisé.

Tourné à Port au Prince et à Jacmel (sa ville natale) en Haïti, à Fort de France, à Paris et Prague, en Normandie et dans les Corbières ce film permet aussi d’entendre les témoignages d’Aimé Césaire, Régis Debray, Laënec Hurbon, René de Obaldia, Maurice Pons, Yannick Lahens…

Production Les Films du Horla avec les participations de TV 10 Angers, de TLT Toulouse, du Centre national du cinéma, du Centre national du livre, du ministère des Affaires étrangères et de la Région Limousin.

