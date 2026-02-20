Hélène Frouard, Jacqueline Manicom : la révoltée

Témoin dès son enfance de l'épuisement des femmes confrontées aux grossesses répétées, Jacqueline Manicom veut être médecin. Son statut de femme noire, guadeloupéenne, ne le lui permet pas. Mais elle peut devenir sage-femme. Pour cela, elle se rend à Paris, découvre le métier, le planning familial, mais aussi un racisme ordinaire bien installé.

Elle constate les écarts de traitement des populations antillaises, d'accès aux soins et à la contraception. Ses écrits racontent son combat pour le droit à la contraception et à l'avortement, ses idées, ses révoltes.

Droit à l’avortement sans cesse questionné, violences racistes bien présentes, passé colonial de la France encore en place, précarité croissante des métiers de la santé : la lutte qu'elle a menée est d'une brûlante actualité.

Sommaire en ligne via Cairn…

Hélène Frouard est historienne et journaliste scientifique. Docteure et agrégée d'histoire, elle a travaillé dix ans au CNRS avant de se consacrer au journalisme.