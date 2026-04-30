Stéphanie Genand, Germaine de Staël. Le prix de la liberté

Germaine de Staël (1766-1817) est une femme libre. Non seulement parce qu'elle a 23 ans au début de la Révolution et que les fonctions de son père Jacques Necker lui permettent de vivre au plus près la chute de l'Ancien Régime ; mais parce que son entrée dans la vie adulte coïncide avec la naissance de la Nation. À l'heure où une partie du pays brise ses chaînes et revendique l'autonomie politique, la jeune femme se lance sur la scène du monde et publie un premier essai remarqué.

S'affranchir, malheureusement, ne se fait pas sans heurts. Tant la jeune nation française que Germaine de Staël déclenchent des passions. Contre elles, les obstacles s'accumulent, les haines fermentent et l'horizon du bonheur s'éloigne, quand il ne dégénère pas en violence. Comme si une femme qui pense, aime en dépit des conventions et met son talent au service du bien commun était par essence scandaleuse. Faut-il alors se résigner ? Ou préférer à la tradition rassurante la complexité du monde moderne ?

Germaine de Staël, sans hésiter, choisit l'audace. À moins qu'elle ne suive son être : l'attachement à l'indépendance, personnelle et politique, le désir de dépayser les esprits et d'élargir les frontières font partie de son existence. Face à la dictature de l'opinion, à Napoléon, à la peur et aux égoïsmes frileux, elle oppose une vie de courage et d'enthousiasme ; un savoir porteur d'espoir qui nous rappelle le prix de la liberté, et ce qu'il en coûte de la défendre.

Une vie romanesque enfin, ponctuée de voyages et d'exils, d'amitiés fortes (le groupe de Coppet) et de ruptures éclatantes (Benjamin Constant) qui fait d'elle une prophète de l'Europe et de la cause des femmes. "La" biographie espérée, par la meilleure spécialiste actuelle.