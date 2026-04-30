Lluís Nicolau d'Olwer, Pierre Abélard. Un humaniste du XIIe siècle.
Publié le par Léo Mesguich (Source : Classiques Garnier)
Lluís Nicolau d'Olwer
Pierre Abélard. Un humaniste du XIIe siècle
Édition de Josep Batalla i Costa
Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire culturelle », n° 32, 2026.
Cette étude sur l’humanisme d’Abélard est un ouvrage ambitieux, structuré et soigneusement écrit, mais, plus qu’une étude philosophique, c’est une biographie intellectuelle. Son but : découvrir des détails qui révèleraient des traits de caractère du personnage étudié ; chercher l’homme encore plus que le penseur.
Existe également en version reliée - EAN 9782406202158 - au prix de 82 euros