François Rigolot

Louise Labé Lyonnaise ou la Renaissance au féminin

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 848, 2026.

Au fil de cette étude se tisse une image de Louise Labé plus complexe que celle livrée par la tradition. Invitée par son entourage humaniste lyonnais à retrouver la voix de Sappho et à en procurer une à Laure, la Belle Cordière s’inscrit dans la tradition antique tout en créant un idéal nouveau.

Table des matières