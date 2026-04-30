Essai
Nouvelle parution
François Rigolot, Louise Labé Lyonnaise ou la Renaissance au féminin.

François Rigolot, Louise Labé Lyonnaise ou la Renaissance au féminin.

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2026
  • EAN : 9782406201724
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20173-1
  • 347 pages
  • Prix : 14
  • Date de publication :
Publié le par Vincent Ferré (Source : Classiques Garnier)

François Rigolot

Louise Labé Lyonnaise ou la Renaissance au féminin

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 848, 2026.

Au fil de cette étude se tisse une image de Louise Labé plus complexe que celle livrée par la tradition. Invitée par son entourage humaniste lyonnais à retrouver la voix de Sappho et à en procurer une à Laure, la Belle Cordière s’inscrit dans la tradition antique tout en créant un idéal nouveau.

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