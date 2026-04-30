Carlo Jansiti, Les Plaisirs et les jours de Jacques Guérin

« Comme Violette, comme Genet je suis un bâtard et le roman de ma vie peut surprendre quand on me voit aujourd’hui installé dans une sorte de luxe qui s’acharne à éloigner tout le monde ! »

Carlo Jansiti nous entraîne de découverte en découverte en racontant la vie de Jacques Guérin (1902-2000), parfumeur devenu collectionneur d’œuvres d’art et de manuscrits, dont ceux de Proust qu’il sauva dans des circonstances rocambolesques. Proche de Jean Cocteau, de Maurice Sachs, de Madeleine Castaing, d’Erik Satie, de Ninette Linder, l’épouse de Max, ce grand bibliophile traversa le siècle avec fougue. Ses amours furent tumultueuses et parfois tragiques.

Hôte pendant plusieurs années du Paraclet Sophie, la maison de Jacques Guérin dans le Val-d’Oise, le jeune journaliste italien qu’était Carlo Jansiti à son arrivée en France évoque la vie quotidienne et le passé de ce richissime industriel, qui connut la foisonnante créativité des Années folles (New York, Paris, Berlin). C’est un monde disparu que reconstitue ce récit, écrit avec l’accord de son protagoniste, conscient de passer le relais à un fin et fidèle témoin.

Carlo Jansiti, journaliste italien, installé à Paris à la fin des années 1980, est l’auteur de la biographie de référence de Violette Leduc (Grasset, 1999, rééd. 2013) pour laquelle il a changé de langue, adoptant le français. Il est l’éditeur de la version intégrale de Thérèse et Isabelle (Gallimard, 2000) et de la Correspondance de Violette Leduc (Gallimard, 2007).