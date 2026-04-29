Thierry Laget, Proust en soutane

Le 19 février 1893, le jeune Marcel Proust se lève à l’aube pour assister à l’un des fameux sermons de Carême que l’abbé Pierre Vignot — le plus grand orateur sacré de son temps — prononce dans la chapelle de l’école Fénelon. Bientôt, les deux hommes sont amis, réveillonnent ou vont au concert ensemble. Proust écrit : « Les artistes les plus difficiles cueillent avec délices dans les sermons de l’abbé Vignot les rares fleurs de poésie et de subtilité qui parent un Jardin de Bérénice. Mais ce n’est ici que le Jardin du Monastère où il les élève, d’où il leur montre le ciel — et parfois la terre, dans des portraits sévères et profonds. »

L’écrivain se laisse-t-il convertir, ou fasciner ? A‑t-il trouvé en Vignot un maître à penser ? Que peut-il y avoir de commun entre un prêtre formé à Saint-Sulpice et le futur auteur d’À la recherche du temps perdu ?

Ces questions, Thierry Laget les affronte dans une enquête riche en révélations. Il ressuscite la silhouette d’un prêtre avide de lectures, de découvertes et de voyages, un homme tourmenté, dreyfusard, anarchisant, adepte du catholicisme social, et parfois tenté de renoncer à son ministère. En miroir, il esquisse le portrait d’un Proust attentif à l’enseignement de l’Église, et, reconstituant la conversation de l’abbé et de l’écrivain, il redonne chair à deux figures que tout semblait opposer, et qui étaient pourtant unies par une même foi dans l’art et la littérature.

Un jour que l’abbé Vignot descendait le boulevard Malesherbes au bras de sa nièce, il avisa, devant Saint-Augustin, un « clochard de luxe » affalé sur un banc. C’était Proust, l’écrivain. « Allons, mon petit Marcel, lui dit-il, dans quel état es-tu ? » Et, plutôt que de le sermonner, il le raccompagna chez lui. — Th. L.

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Thierry Laget est né à Clermont-Ferrand en 1959. Installé à Florence, il en fait le décor de ses livres, Florentiana, Rois d’Avanie ou La Fiancée italienne. Son troisième roman, Iris, chronique d’un village auvergnat, obtient le prix Fénéon en 1992. De retour en France, il se consacre à l’écriture et publie Roman écrit à la main, Supplément aux mensonges d’Hilda ou Madame Deloblat ; des essais autobiographiques : À des dieux inconnus et Bibliothèques de nuit ( collection « L’un et l’autre », Gallimard); un portrait de Stendhal en cinquante-trois journées ; des nouvelles (Atlas des amours fugaces, L’Arbre vengeur). En 2012, son roman La Lanterne d’Aristote (Gallimard) obtient le prix de l’Académie française Maurice Genevoix.