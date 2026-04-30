Stéphane Guéguan, Les amours de George

Au fond, un amour réussi, c’est comme un roman réussi, c’est rare. À force de peindre la passion amoureuse, je la connaîtrai peut-être un jour. Tout ce que j’écris l’appelle. »

George Sand a aimé, nous disent ses biographes. Aimer et écrire, en effet, ont été les deux grandes affaires de son existence. Mais qu’en sait-on, au juste ? Les documents butent sur bien des silences et bien des censures. On découvrira ici une femme de désirs qui brûle à la hauteur de ses sentiments et de ses héroïnes inoubliables. Sandeau, Mérimée, Musset, Balzac, Chopin et Delacroix, autant que Marie Dorval et quelques autres amazones, rentrent en scène, et redonnent chair au romantisme, cet âge d’or de la vraie vie. — S. G.

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