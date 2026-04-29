Thierry Groensteen, Du personnage à la personne. L'élargissement des êtres de fiction

Qu’il s’agisse de roman, de bande dessinée ou encore de série TV, certains personnages de fiction, que leurs auteurs ont dépeints avec force détails, existent puissamment dans notre imaginaire, dans notre mémoire, indépendamment des péripéties qu’ils traversent dans le récit. Ainsi ils deviennent mémorables non pas pour leurs détails biographiques, mais pour leurs actions et leurs interactions, pour leur humanité, avec ses forces et ses faiblesses. Comment un personnage de fiction peut-il transcender son rôle initial pour devenir une entité mémorable et puissante ? À travers l’analyse de trois œuvres emblématiques – Les Aventures de Tintin d’Hergé, la série télévisée Lost de J. J. Abrams,

Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, et le roman Le Coeur ne cède pas de Grégoire Bouillier –, Thierry Groensteen explore les procédés narratifs qui permettent aux personnages de s’émanciper et de hanter notre imaginaire. Enrichi de références littéraires et théoriques, ce livre interroge la frontière entre fiction et réalité et montre comment les personnages, bien que fictifs, peuvent toucher profondément les lecteurs ou spectateurs et influencer leur perception du monde. Analysant les rouages de la création littéraire et audiovisuelle, il propose un voyage fascinant dans l’univers des êtres de papier et de pixels.

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Docteur en Lettre modernes, ancien directeur du musée de la Bande dessinée, Thierry Groensteen est l’auteur d’une trentaine de livres : deux romans, et principalement des essais sur la BD et sur l’art. Il s’intéresse au récit sous toutes ses formes.

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Sommaire

Introduction

Chapitre I – Le capitaine Haddock

Un ivrogne

L’homme à qui le réel résiste

Semblable à soi-même

Unique et multiple

Le capitaine et les fâcheux

Ancré dans une généalogie et dans un lieu

Face à la femme

L’un change, l’autre pas

Chapitre II – Les personnages de Lost

Un échantillon d’humanité

Celui qui croyait au destin, celui qui n’y croyait pas

À la lumière du passé

Vérité, mensonge et dissimulation

Le triple paradigme des récits de vie

Les uns et les autres

Ultimes réflexions

Tableau des principaux personnages de Lost

Chapitre III – L’autopsie littéraire de Marcelle Pichon

L’enquête infinie

Réalité et fiction

De nouveaux éclairages

Les vérités qui blessent

Écrire sur elle

Conclusion

Bibliographie