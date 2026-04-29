Thierry Groensteen, Du personnage à la personne. L'élargissement des êtres de fiction
Qu’il s’agisse de roman, de bande dessinée ou encore de série TV, certains personnages de fiction, que leurs auteurs ont dépeints avec force détails, existent puissamment dans notre imaginaire, dans notre mémoire, indépendamment des péripéties qu’ils traversent dans le récit. Ainsi ils deviennent mémorables non pas pour leurs détails biographiques, mais pour leurs actions et leurs interactions, pour leur humanité, avec ses forces et ses faiblesses. Comment un personnage de fiction peut-il transcender son rôle initial pour devenir une entité mémorable et puissante ? À travers l’analyse de trois œuvres emblématiques – Les Aventures de Tintin d’Hergé, la série télévisée Lost de J. J. Abrams,
Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, et le roman Le Coeur ne cède pas de Grégoire Bouillier –, Thierry Groensteen explore les procédés narratifs qui permettent aux personnages de s’émanciper et de hanter notre imaginaire. Enrichi de références littéraires et théoriques, ce livre interroge la frontière entre fiction et réalité et montre comment les personnages, bien que fictifs, peuvent toucher profondément les lecteurs ou spectateurs et influencer leur perception du monde. Analysant les rouages de la création littéraire et audiovisuelle, il propose un voyage fascinant dans l’univers des êtres de papier et de pixels.
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Docteur en Lettre modernes, ancien directeur du musée de la Bande dessinée, Thierry Groensteen est l’auteur d’une trentaine de livres : deux romans, et principalement des essais sur la BD et sur l’art. Il s’intéresse au récit sous toutes ses formes.
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Sommaire
Introduction
Chapitre I – Le capitaine Haddock
Un ivrogne
L’homme à qui le réel résiste
Semblable à soi-même
Unique et multiple
Le capitaine et les fâcheux
Ancré dans une généalogie et dans un lieu
Face à la femme
L’un change, l’autre pas
Chapitre II – Les personnages de Lost
Un échantillon d’humanité
Celui qui croyait au destin, celui qui n’y croyait pas
À la lumière du passé
Vérité, mensonge et dissimulation
Le triple paradigme des récits de vie
Les uns et les autres
Ultimes réflexions
Tableau des principaux personnages de Lost
Chapitre III – L’autopsie littéraire de Marcelle Pichon
L’enquête infinie
Réalité et fiction
De nouveaux éclairages
Les vérités qui blessent
Écrire sur elle
Conclusion
Bibliographie