Jules Michelet Mambi Magnack, Folie, violence et écriture dans le roman postcolonial africain contemporain

L’ouvrage analyse les concepts de folie et de violence à partir d’un corpus de romans francophones et anglophones d’Afrique. Ceux-ci mettent en scène des univers chaotiques peuplés de personnages présentant des symptômes de la maladie mentale et où les violences extrêmes générées par le génocide, les guerres civiles et les régimes dictatoriaux sont généralisées. Les motifs de folie et de violence sont manifestes tant dans leur contenu qu’au sein même des structures narratives et langagières.

L’auteur analyse les différentes formes de folies et de violences en tentant de relever les interactions entre les deux concepts. La folie est perçue ici non seulement comme la désarticulation psychique de l’individu à l’épreuve de la violence, mais aussi comme un acte de révolte et de subversion face à une situation d’oppression et d’abus. Ce livre montre que la dynamique de création chez l’écrivain postcolonial est conditionnée par un ensemble de perturbations d’ordre psychique, culturel, identitaire et social qui influencent ses productions. Tous ces signes de subversion des normes esthétiques s’inscrivent dans l’option de la démarche postcoloniale, qui prescrit une reconsidération des normes euro centrées.

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Table des matières

PREMIÈRE PARTIE : Une écriture nourrie par les motifs de la folie et de la violence

Introduction

CHAPITRE I : De la folie à la violence et de la violence a la folie

I. La violence, vectrice de la folie

I.1. Violence subie et perte de la raison

I.2. Violence vécue et folie

I.3. La mise en spectacle de la violence

II. La folie individuelle ou collective vectrice de la violence

II.1. Folie individuelle et massacre collectif

II.2. Régimes dictatoriaux vecteurs de la folie

II.3. L’idée folle de l’enrôlement des enfants dans les guerres

II.4. Justice populaire comme signe de la folie collective

III. La folie comme échappatoire à la violence

IV. La folie comme trauma de la violence à venir

V. La violence perçue comme une thérapie de la folie

CHAPITRE II : Des univers romanesques de la démence et de la violence

I. Des personnages fous et leur catégorisation

I.1. Les personnages marginaux

I.2. Les aliénés politiques

I.3. Les personnages obsédés ou monomaniaques

I.4. Les personnages sadiques et pervers

II. L’espace et le temps à l’épreuve de la folie et de la violence

II.1. L’espace

II.2. Temps et représentation de la folie

CHAPITRE III : Des structures textuelles du chaos

I. Folie et violence narratives

I.1. Des narrations fragmentées

I.2. Polyphonie narrative et effet cacophonique

II. Narration de l’absurde

II.1. L’inachèvement narratif

II.2. Le chaos typographique

Conclusion

DEUXIEME PARTIE : Folie, violence et identité dans le roman postcolonial africain

Introduction

CHAPITRE I : Discours et langages de la folie et de la violence

I. De l’expression de la folie à la folie de l’expression

I.1. Formes discursives et expression de la folie et de la violence

I.2. Les images

I.3. La figuration et l’hypotypose

II. Violence verbale et effet perlocutoire

II.1. Les invectives

II.2. Violence, folie et rupture du silence

II.3. Déconstruction de la langue

II.4. Les règles grammaticales et morphosyntaxiques violées

CHAPITRE II : La construction d’une identité à partir de la folie et de la violence

I. Quelques considérations théoriques sur l’identité

II. Les identités individuelles et collectives de la démence

II.1. Brouillage identitaire et production de la violence

II.2. Radicalisation identitaire et propension à la violence

III. Identité politique et stigmates de la violence et de la folie

III.1. L’opposant politique considéré comme un fou

III.2. L’auto aliénation des régimes politiques

IV. Des discours officiels et construction d’une identité de la folie

CHAPITRE III : L’identité littéraire postcoloniale à l’épreuve de la folie et de la violence

I. La « Contamination » de l’écrit par l’oral

I.1. L’introduction des sous-genres oraux

I.2. Le recours au merveilleux et au fantastique

II. Une écriture transgénérique : entre fiction et histoire

Conclusion

Conclusion générale

Bibliographie

Index des notions