Jules Michelet Mambi Magnack, Folie, violence et écriture dans le roman postcolonial africain contemporain
L’ouvrage analyse les concepts de folie et de violence à partir d’un corpus de romans francophones et anglophones d’Afrique. Ceux-ci mettent en scène des univers chaotiques peuplés de personnages présentant des symptômes de la maladie mentale et où les violences extrêmes générées par le génocide, les guerres civiles et les régimes dictatoriaux sont généralisées. Les motifs de folie et de violence sont manifestes tant dans leur contenu qu’au sein même des structures narratives et langagières.
L’auteur analyse les différentes formes de folies et de violences en tentant de relever les interactions entre les deux concepts. La folie est perçue ici non seulement comme la désarticulation psychique de l’individu à l’épreuve de la violence, mais aussi comme un acte de révolte et de subversion face à une situation d’oppression et d’abus. Ce livre montre que la dynamique de création chez l’écrivain postcolonial est conditionnée par un ensemble de perturbations d’ordre psychique, culturel, identitaire et social qui influencent ses productions. Tous ces signes de subversion des normes esthétiques s’inscrivent dans l’option de la démarche postcoloniale, qui prescrit une reconsidération des normes euro centrées.
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Table des matières
PREMIÈRE PARTIE : Une écriture nourrie par les motifs de la folie et de la violence
Introduction
CHAPITRE I : De la folie à la violence et de la violence a la folie
I. La violence, vectrice de la folie
I.1. Violence subie et perte de la raison
I.2. Violence vécue et folie
I.3. La mise en spectacle de la violence
II. La folie individuelle ou collective vectrice de la violence
II.1. Folie individuelle et massacre collectif
II.2. Régimes dictatoriaux vecteurs de la folie
II.3. L’idée folle de l’enrôlement des enfants dans les guerres
II.4. Justice populaire comme signe de la folie collective
III. La folie comme échappatoire à la violence
IV. La folie comme trauma de la violence à venir
V. La violence perçue comme une thérapie de la folie
CHAPITRE II : Des univers romanesques de la démence et de la violence
I. Des personnages fous et leur catégorisation
I.1. Les personnages marginaux
I.2. Les aliénés politiques
I.3. Les personnages obsédés ou monomaniaques
I.4. Les personnages sadiques et pervers
II. L’espace et le temps à l’épreuve de la folie et de la violence
II.1. L’espace
II.2. Temps et représentation de la folie
CHAPITRE III : Des structures textuelles du chaos
I. Folie et violence narratives
I.1. Des narrations fragmentées
I.2. Polyphonie narrative et effet cacophonique
II. Narration de l’absurde
II.1. L’inachèvement narratif
II.2. Le chaos typographique
Conclusion
DEUXIEME PARTIE : Folie, violence et identité dans le roman postcolonial africain
Introduction
CHAPITRE I : Discours et langages de la folie et de la violence
I. De l’expression de la folie à la folie de l’expression
I.1. Formes discursives et expression de la folie et de la violence
I.2. Les images
I.3. La figuration et l’hypotypose
II. Violence verbale et effet perlocutoire
II.1. Les invectives
II.2. Violence, folie et rupture du silence
II.3. Déconstruction de la langue
II.4. Les règles grammaticales et morphosyntaxiques violées
CHAPITRE II : La construction d’une identité à partir de la folie et de la violence
I. Quelques considérations théoriques sur l’identité
II. Les identités individuelles et collectives de la démence
II.1. Brouillage identitaire et production de la violence
II.2. Radicalisation identitaire et propension à la violence
III. Identité politique et stigmates de la violence et de la folie
III.1. L’opposant politique considéré comme un fou
III.2. L’auto aliénation des régimes politiques
IV. Des discours officiels et construction d’une identité de la folie
CHAPITRE III : L’identité littéraire postcoloniale à l’épreuve de la folie et de la violence
I. La « Contamination » de l’écrit par l’oral
I.1. L’introduction des sous-genres oraux
I.2. Le recours au merveilleux et au fantastique
II. Une écriture transgénérique : entre fiction et histoire
Conclusion
Conclusion générale
Bibliographie
Index des notions