Ivan Tourgeniev et le roman européen (Rouen & Bougival)
COLLOQUE INTERNATIONAL :
IVAN TOURGUENIEV ET LE ROMAN EUROPÉEN
PROGRAMME
Rouen – Bougival
9-11 avril 2026
—
Lieux du colloque
Rouen – Bougival
Auditorium du Musée des Beaux-Arts
26 bis, rue Jean-Lecanuet, 76000 Rouen
Grande salle – Fondation Bouzemont
10 rue du Gal Leclerc 78380 Bougival
Entrée libre et gratuite.
Inscription possible aux repas du jeudi midi, vendredi midi et soir, samedi midi, à l’adresse des Amis de Flaubert et de Maupassant.
—
9 AVRIL (JEUDI)
ROUEN, Auditorium du Musée des Beaux-Arts
9.00-9.30 Accueil et enregistrement des participants
9.30-9.45 Ouverture du colloque
9.45 - Wasilij SZCZUKIN
(Université Jagellonne de Carcovie, Pologne).
Ivan Tourguéniev : entre le « réalisme romantique » ouest-européen et la « poésie de la réalité » russe.
10.15 - Olga ANOKHINA
(Institut des Textes et Manuscrits Modernes (CNRS/ENS), France)
Ivan Tourguéniev, le plus européen des écrivains russes du XIXe siècle.
Pause
11.15 - Kirill ZUBKOV
(University of Bologna, Italy)
Who made Russian literature great? Ivan Turgenev, Russian novel and the international market.
11.45 - Tim FARRANT
(Pembroke College Oxford, UK)
Turgenev and the Dynamics of Literary Exchange in Nineteenth-Century European Fiction.
Déjeuner
14.30 - Jacques MARCKERT
(Université Paris 8, France)
Alphonse de Lamartine, lecteur de Tourguéniev.
15.00 - Inna TROFIMOVA
(Université d`Aix-Marseille, France)
A la recherche d’une nouvelle forme d’expression : l’impressionnisme dans le roman Fumée d’Ivan Tourguéniev.
15.30 - Giuseppina LAROCCA
(University of Macerata, Italy)
In Search of the Novel: Ivan Turgenev and William M. Thackeray.
Discussion
Découverte du Rouen de Flaubert et de Maupassant.
10 AVRIL (VENDREDI)
9h - Rendez-vous autour de la vitrine Tourguéniev dans le hall de l’Hôtel littéraire Flaubert (coll. de la Société des Hôtels littéraires)
10h – 11h – visite de la bibliothèque de Flaubert à Cаnteleu.
Déjeuner
Départ vers Bougival
11 AVRIL (SAMEDI)
BOUGIVAL
9.30 - Elena GALTSOVA
(Conseil scientifique du Musée européen Ivan Tourguéniev, France)
Figure du révolutionnaire dans les derniers romans de Victor Hugo et Ivan Tourguéniev : Quatre-vingt-treize et Terres vierges – contra et pro.
10.10 - Francis MARCOIN
(Université d’Artois, France)
Tourguéniev et Maupassant, ou les paradoxes du conteur.
Pause
11 - Lina STEINER
(University of Bonn, Germany)
Turgenev’s Rewriting of Goethe’s Faust.
11.30 - Alexeï VDOVIN
(Chercheur indépendant)
Странные простолюдины в русской, французской и британской литературах: Жорж Санд – Иван Тургенев – Джордж Элиот.
(trad. fr: Les humbles personnages dans les littératures russe, française et
britannique : George Sand – Ivan Tourguéniev – George Eliot).
Déjeuner
14.00 - Tatyana AVTUKHOVICH
(Chercheur indépendant)
Таинственное в произведениях Тургенева в контексте европейской готической прозы
(trad. fr: Le mystérieux dans les œuvres de Tourguéniev dans le contexte de la
prose gothique européenne).
14.30 - Gilles CLEROUX
(Amis de Flaubert et de Maupassant, France)
Tourgueniev et les romanciers allemands : convergences et divergences.
Pause
15.40 - Sofia BAKAEVA
(Chercheur indépendant)
Aux confluences de la réception : Ivan Tourguéniev et Alphonse Daudet.
16.20 : Myriam KOHNEN-TRAUFLER
L’isolement intérieur dans Le Journal d’un homme de trop et La Confession de Claude.
Discussion
Clôture du colloque
Comité organisateur
Conseil scientifique du Musée européen Ivan Tourguéniev
Association des amis d’Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot et Maria Malibran
Ville de Bougival
Amis de Flaubert et de Maupassant
Société Mérimée
Société littéraire des Amis d’Emile Zola
Société des Hôtels littéraires
Service d’étude de l’espace post-soviétique et des mondes slaves de l’UMONS
Centre Ivan Tourguéniev de l’UMONS