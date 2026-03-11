Ivan Tourgeniev et le roman européen (Rouen & Bougival)

COLLOQUE INTERNATIONAL :

IVAN TOURGUENIEV ET LE ROMAN EUROPÉEN

PROGRAMME

Rouen – Bougival

9-11 avril 2026

Lieux du colloque

Rouen – Bougival

Auditorium du Musée des Beaux-Arts

26 bis, rue Jean-Lecanuet, 76000 Rouen

Grande salle – Fondation Bouzemont

10 rue du Gal Leclerc 78380 Bougival

Entrée libre et gratuite.

Inscription possible aux repas du jeudi midi, vendredi midi et soir, samedi midi, à l’adresse des Amis de Flaubert et de Maupassant.

9 AVRIL (JEUDI)

ROUEN, Auditorium du Musée des Beaux-Arts

9.00-9.30 Accueil et enregistrement des participants

9.30-9.45 Ouverture du colloque

9.45 - Wasilij SZCZUKIN

(Université Jagellonne de Carcovie, Pologne).

Ivan Tourguéniev : entre le « réalisme romantique » ouest-européen et la « poésie de la réalité » russe.

10.15 - Olga ANOKHINA

(Institut des Textes et Manuscrits Modernes (CNRS/ENS), France)

Ivan Tourguéniev, le plus européen des écrivains russes du XIXe siècle.

Pause

11.15 - Kirill ZUBKOV

(University of Bologna, Italy)

Who made Russian literature great? Ivan Turgenev, Russian novel and the international market.

11.45 - Tim FARRANT

(Pembroke College Oxford, UK)

Turgenev and the Dynamics of Literary Exchange in Nineteenth-Century European Fiction.

Déjeuner

14.30 - Jacques MARCKERT

(Université Paris 8, France)

Alphonse de Lamartine, lecteur de Tourguéniev.

15.00 - Inna TROFIMOVA

(Université d`Aix-Marseille, France)

A la recherche d’une nouvelle forme d’expression : l’impressionnisme dans le roman Fumée d’Ivan Tourguéniev.

15.30 - Giuseppina LAROCCA

(University of Macerata, Italy)

In Search of the Novel: Ivan Turgenev and William M. Thackeray.

Discussion

Découverte du Rouen de Flaubert et de Maupassant.

10 AVRIL (VENDREDI)

9h - Rendez-vous autour de la vitrine Tourguéniev dans le hall de l’Hôtel littéraire Flaubert (coll. de la Société des Hôtels littéraires)

10h – 11h – visite de la bibliothèque de Flaubert à Cаnteleu.

Déjeuner

Départ vers Bougival

11 AVRIL (SAMEDI)

BOUGIVAL

9.30 - Elena GALTSOVA

(Conseil scientifique du Musée européen Ivan Tourguéniev, France)

Figure du révolutionnaire dans les derniers romans de Victor Hugo et Ivan Tourguéniev : Quatre-vingt-treize et Terres vierges – contra et pro.

10.10 - Francis MARCOIN

(Université d’Artois, France)

Tourguéniev et Maupassant, ou les paradoxes du conteur.

Pause

11 - Lina STEINER

(University of Bonn, Germany)

Turgenev’s Rewriting of Goethe’s Faust.

11.30 - Alexeï VDOVIN

(Chercheur indépendant)

Странные простолюдины в русской, французской и британской литературах: Жорж Санд – Иван Тургенев – Джордж Элиот.

(trad. fr: Les humbles personnages dans les littératures russe, française et

britannique : George Sand – Ivan Tourguéniev – George Eliot).

Déjeuner

14.00 - Tatyana AVTUKHOVICH

(Chercheur indépendant)

Таинственное в произведениях Тургенева в контексте европейской готической прозы

(trad. fr: Le mystérieux dans les œuvres de Tourguéniev dans le contexte de la

prose gothique européenne).

14.30 - Gilles CLEROUX

(Amis de Flaubert et de Maupassant, France)

Tourgueniev et les romanciers allemands : convergences et divergences.

Pause

15.40 - Sofia BAKAEVA

(Chercheur indépendant)

Aux confluences de la réception : Ivan Tourguéniev et Alphonse Daudet.

16.20 : Myriam KOHNEN-TRAUFLER

L’isolement intérieur dans Le Journal d’un homme de trop et La Confession de Claude.

Discussion

Clôture du colloque

Comité organisateur

Conseil scientifique du Musée européen Ivan Tourguéniev

Association des amis d’Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot et Maria Malibran

Ville de Bougival

Amis de Flaubert et de Maupassant

Société Mérimée

Société littéraire des Amis d’Emile Zola

Société des Hôtels littéraires

Service d’étude de l’espace post-soviétique et des mondes slaves de l’UMONS

Centre Ivan Tourguéniev de l’UMONS