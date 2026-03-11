"Du nom d’oiseau à la mort du taureau". Séminaire Atelier Rhétorique et Argumentation. Avec Catherine Kerbrat-Orecchioni et Jean-Claude Guerrini (Univ. Paris Cité & en ligne)

La quatrième séance de l’Atelier Rhétorique et Argumentation (ARA), intitulée « Du nom d’oiseau à la mort du taureau : en quoi les sciences du langage éclairent-elles le rapport des êtres humains aux autres animaux ? », aura lieu le vendredi 27 mars 2026 de 14h30 à 17h30 (modalité hybride).

Nous aurons le plaisir d’écouter Catherine Kerbrat-Orecchioni et Jean-Claude Guerrini pour deux interventions dont vous pourrez retrouver les titres et résumés ci-dessous.

S’agissant du présentiel, nous nous retrouverons dans la salle Margaret Maruani (ancienne Salle des Thèses), située au 5ᵉ étage du bâtiment Jacob de l’Université Paris Cité (45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris).

La séance sera également diffusée sur Zoom. Les informations de connexion sont les suivantes :

Les animaux en langue et en discours (C. Kerbrat-Orecchioni)

Résumé : Pour qui s’intéresse à la question animale, les sciences du langage offrent une approche originale et particulièrement féconde. Cette discipline permet en effet d’appréhender les représentations que la communauté parlante s’est construites du monde animal – que l’on travaille dans la perspective de la langue ou du discours, deux perspectives que l’on abordera successivement.

Dans la perspective de la langue (c’est-à-dire essentiellement du lexique), on verra comment se trouvent inscrites dans le vocabulaire animalier, d’une part l’idée de l’existence d’une “césure” séparant l’espèce humaine et les autres espèces animales ; et d’autre part, l’idée de la supériorité intrinsèque de la première sur les secondes. Étant très généralement dévalorisés, les (autres) animaux peuvent être utilisés par métaphore pour dévaloriser certains membres de l’espèce humaine – ce qui nous conduira à envisager les différents procédés rhétoriques auxquels peut se prêter le vocabulaire animalier.

Dans la perspective du discours, il va de soi que les façons dont on parle des animaux varient en fonction du positionnement du locuteur par rapport à la question animale (positionnement animaliste, voire antispéciste, versus antianimaliste ou spéciste). On se demandera quels sont les principaux types d’arguments mobilisés de part et d’autre (avec une place particulière accordée au procédé de l’analogie), ainsi que les moyens mis en œuvre par le locuteur ou la locutrice pour exprimer son “engagement” en faveur ou à l’encontre de telle ou telle pratique, ces moyens pouvant être explicites mais aussi implicites (exemple du discours sur la chasse).

La corrida en question. Une controverse utile (Jean-Claude Guerrini)

Résumé : Partisans et adversaires de la corrida, en parlant du taureau et du traitement auquel il est soumis, clarifient inévitablement leur positionnement sur la question animale.

La corrida est un spectacle tauromachique incluant la mort de l’animal. Réprimée sur le territoire français depuis la loi Grammont de 1850 qui condamnait les mauvais traitements à l’égard des animaux, elle bénéficie, selon l’article 511-1 du Code pénal, d’une dérogation dans une cinquantaine de communes du midi de la France où « une tradition locale ininterrompue » est attestée. Prenant en compte le constat des vétérinaires et des éthologues qui a établi la nature indiscutable des souffrances ressenties par les taureaux, on étudiera la façon dont partisans et adversaires de la corrida justifient leur position par leur manière de parler de l’animal. On se bornera ici à l’examen de quelques procédés discursifs destinés à orienter les jugements.

La trans-catégorisation consiste, pour les pro-corridas, à modifier rhétoriquement le statut de l’animal pour légitimer le traitement dont il est l’objet. La prosopopée, mobilisée par les anti et les pro, prétend donner la parole au taureau lui-même. Mais une approche discursive du point de vue cherche à reconstituer le versant animal sans tomber dans l’anthropomorphisme. Enfin, chacun des deux camps recourt à une stratégie axiologique destinée à obtenir un ancrage dans le droit international, l’un invoquant, d’ailleurs sans succès, la « diversité culturelle » prônée par l’Unesco, l’autre se référant aux valeurs invoquées par les déclarations de droits de l’animal en discussion depuis 1978.