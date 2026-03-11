Genre, mémoire et sources II (Journées d’étude jeunes chercheur·se·s ALLHiS, St Etienne)

Journées d’étude jeunes chercheur·se·s ALLHiS: « Genre, mémoire et sources II »

À la suite d’un premier volet particulièrement fructueux organisé en avril 2025, la Structure Fédératrice de Recherche ALLHiS souhaite poursuivre les réflexions sur les rapports entre le genre et la mémoire dans les sources, tout en élargissant les problématiques.

L’objectif de ces journées est de faire dialoguer le genre et la mémoire, deux concepts centraux pour le renouvellement critique des sciences humaines et sociales et des études culturelles. Cette manifestation interdisciplinaire, à l’intersection des Gender studies et des Memory studies explore les applications de ces outils critiques, d’un point de vue méthodologique et historiographique, au prisme de sources plurielles, de l’Antiquité à nos jours. Ces journées d’étude portent aussi une ambition de réactualisation critique, en offrant un panorama des nouveaux objets émergents dans la recherche contemporaine en France et à l’international, grâce aux théories sur le genre et la mémoire.

Programme

Jeudi 9 avril 2026 :

13h15 Accueil des participant·e·s

13h45 Mot d’ouverture de Christelle Bahier-Porte, Vice-présidente Recherche, Professeure des universités, UJM Saint-Étienne, IHRIM.

14h00 Introduction de Jonathan Raffin (Université de Poitiers) & Fiona Déliot Marechal (Université Paris Nanterre).

14h10 Conférence inaugurale d’Anne-Céline Callens, (MCF, UJM Saint-Étienne, ECLLA) : La ménagère mise en scène : typologies féminines et stratégies publicitaires au Salon des arts ménagers dans l’entre-deux-guerres.

Session 1. Fabrique du pouvoir et mémoires genrées de l'antiquité à la renaissance. Modération Fiona Déliot Marechal, Université Paris Nanterre.

14h40 Samuel Angeloni (Université de Genève) : La coupable idéale : Livilla entre mémoire politique et stéréotypes de genre.

15h20 Simon Lambert (Université de Namur, Université catholique de Louvain) : Néron, Thrasea et la divinisation de Poppée : l’autre origine d’une mémoire genrée ? Réflexions autour de la construction de « symboles mémoriels » sous le Principat.

16h00 Lia Paupière (Université Rennes 2) : Invisibilisation et réécriture de la mémoire du pouvoir féminin : l’exemple de Marie de Luxembourg (v. 1470-1547).

16h40 Pause-café

Session 2. Construire des modèles pour penser la mémoire du genre. Modération Jonathan Raffin, Université de Poitiers.

17h00 Inès Limam (Aix-Marseille Université) : Étudier les figures hagiographiques trans : de la mémoire exemplaire religieuse tardo-antique aux modèles historiques dans la communauté queer contemporaine.

17h40 Inès Raffin (Université Paris Nanterre, Université de Genève) : « Et si par le passé, (entre les belles), fustes admirables, qu’à l’avenir, (entre les savantes), soyez plus désirables » : de l’usage des parangons féminins dans la construction de la « parfaite amie » à la Renaissance.

18h20 Mot de clôture des organisateur·ice·s

20h00 Dîner

Vendredi 10 avril 2026 :

09h00 Accueil des participant·e·s

Session 3. Reconfigurations matérielles par le genre. Modération Anne Béchard-Léauté, Directrice d’ALLHIS, MCF, UJM Saint-Étienne, ECLLA.

09h20 Alexandre Mora (University of St Andrews, Universidad del País Vasco) : Le corps comme palimpseste : mémoire, effacement et reconfiguration du genre chez Mirabeau et Sade.

10h00 Coraline Nouvel-Orsatelli (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : Mémoire(s) recomposée(s) du travestissement masculin en France, aux sources des représentations cinématographiques d’un genre troublé.

10h40 Pause-café

Session 4. Points de vue féminins sur les récits historiques du XXe siècle. Modération Noémie Cadeau, UJM Saint-Étienne.

11h00 Andreja Zilyte (Université Lumière Lyon 2) : Ruth Klüger : la mémoire genrée de la Shoah.

11h40 Aurélie Arena (Université de Strasbourg, Université Clermont Auvergne) : Mémoires à l’œuvre : les photomontages d’Hannah Höch entre représentations de la mémoire et commentaires d’actualités.

12h20 África Morillas Stévaux (Universidad de Granada, Universidad de León) : Femmes et accès à la mémoire : circulation transnationale des récits de la guerre civile espagnole, du franquisme et de la transition.

13h00 Buffet

Session 5. La mémoire littéraire au prisme du genre, de l'autobiographie à la fiction. Modération Nina Lutz, UJM Saint-Étienne.

14h00 Sue Ann Malitte (Université Paris Nanterre) : Qui se souvient ? Pratiques de l’autobiographie chez deux écrivaines ouvrières françaises dans la deuxième moitié du XIXe siècle.

14h40 Vincent Lemercier (Université de Rouen Normandie) : Porter la voix des morts : enjeux mémoriels de l’identité masculine combattante dans l’œuvre de Maurice Genevoix et Siegfried Sassoon.

15h20 Alicia Faure (UJM Saint-Étienne) : Genre, héritage et ruines dans le triptyque de Marie Redonnet (Splendid Hôtel, Rose Mélie Rose et Forever Valley).

16h00 Conclusion

Informations sur l'évènement :

Dates : 09-10 avril 2026.

Lieu : Université Jean Monnet, campus Tréfilerie. 33 rue du 11 novembre, 42100 Saint-Étienne, bât. M, SALLE M001.

Organisateurs : Université Jean Monnet Saint-Étienne ; SFR ALLHiS.

Partenaires : Université Paris Nanterre ; ED 395 ETC ; ED 484 3LA ; UMR 7041 ArScAn ; UR ECLLA ; UMR 5317 IHRIM.

Comité d’organisation & scientifique :

- Noémie Cadeau. Doctorante en Littératures comparées, Université Jean Monnet Saint-Étienne, ECLLA.

- Fiona Déliot Marechal. Doctorante en Histoire romaine, Université Paris Nanterre, ArScAn.

- Nina Lutz. Doctorante en Littérature française, Université Jean Monnet Saint-Étienne, IHRIM.

- Jonathan Raffin. Doctorant en Histoire romaine, Université de Poitiers, HeRMA.

Contact : seminaireallhis2026@gmail.com