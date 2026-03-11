Créolisation des arts (Apéro-Livre #32)

Apéro-Livre #32 « Créolisation des arts »

Lundi 16 mars de 18h30 à 20h30

ARTCENA, 68 rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris



Rencontre avec Sylvie Chalaye, professeure et directrice de recherche à l’université Sorbonne Nouvelle, codirectrice de l’Institut de recherche en études théâtrales (IRET) et fondatrice du laboratoire Scènes francophones et écritures de l’altérité (SeFeA), et Alexandre Zeff, comédien et metteur en scène, compagnie La Camera oscura, à l'occasion du dossier «Créolisation des arts» de la Revue Théâtre/ public n°257.

Focus sur un ensemble de démarches artistiques dont les poétiques résonnent avec la pensée du « Tout-Monde » de l’écrivain Édouard Glissant. Une créolisation des arts et des cultures qui conjugue théâtre, danse, concert, rap, slam, vidéo, arts plastiques, arts visuels, nouvelles technologies, dispositifs immersifs… Et, en écho, le mouvement Trans'art lancé par Alexandre Zeff et le SeFeA.

Animée par ARTCENA. Rencontre suivie d'un verre.

