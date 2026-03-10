Revue des Sciences Humaines, n°361, "Lectures du contemporain. Objets, théories, méthodes" (dir. Estelle Mouton-Rovira , Morgane Kieffer, Frédéric Martin-Achard et Elisa Bricco)

Sous la direction de Estelle Mouton-Rovira , Morgane Kieffer, Frédéric Martin-Achard et Elisa Bricco, le numéro 361 de la RSH rassemble des contributions portant sur les enjeux actuels de la littérature contemporaine française et francophone. Il interroge les reconfigurations de la discipline, du côté de la création comme de la réception, dans une perspective interdisciplinaire et souvent intermédiale. Les renouvellements critiques et théoriques des études littéraires sont au cœur du numéro : l’extension des corpus littéraires, y compris hors du livre, suscite de nouvelles pratiques et méthodes critiques, qui modulent en retour les lignes de force de la création littéraire actuelle.

Publié avec le soutien de l’Unité de recherche Plurielles Langues / Littératures / Civilisations (Plurielles UR 24142), université Bordeaux Montaigne, du laboratoire ECLLA, université Jean Monnet - Saint-Étienne et du Dipartimento di Lingue e culture moderne, università di Genova.

Sommaire

Estelle Mouton-Rovira, Frédéric Martin-Achard, Morgane Kieffer et Elisa Bricco Introduction. Entre création et réception : lectures et critique du contemporain littéraire [Texte intégral]

—

Relire, ou comment lire entre les disciplines

Jean-François Puff Ethnopoétique et poétique moderne. À propos du concept d’« exploration mythique » de Florence Dupont [Texte intégral]

Oana Panaïté et Nicolas Noé Ni exception esthétique, ni appendice politique. Éléments métaboliques pour une bibliothèque commune des œuvres contemporaines (et) postcoloniales [Texte intégral]

Adrien Brüssow Écrire au temps du soulèvement des Gilets jaunes [Texte intégral]

Irina De Herdt Arpenter le terrain « en littéraire » : sur la porosité des pratiques théorique et littéraire ultracontemporaines [Texte intégral]

Magali Nachtergael et Leo Le Diouron Se relire. Retour sur une méthodologie de la relecture en études littéraires [Texte intégral]

—

Actualité des approches théoriques face aux littératures présentes

David Vrydaghs La théorie des champs à l’épreuve des singularités contemporaines : retour méthodologique et critique sur une recherche en cours [Texte intégral]

Alessandro Grosso « Matérialiser les écrivains » : création, argent et pluriactivité au xxie siècle [Texte intégral]

Dominique Viart Le geste et la forme. Ce que fait la littérature ; ce qui fait littérature [Texte intégral]

Aurélie Adler Le roman choral contemporain : un genre éditorial ? [Texte intégral]

Delphine Edy Comment lire le théâtre aujourd’hui ? Perspectives critiques [Texte intégral]

—

Intermédialités : des corpus à la théorie

Éric Méchoulan … Attention travaux… de lecture : Simon Hantaï et Bernard Réquichot [Texte intégral]

René Audet et Corentin Lahouste La littérature que proposent les « arts littéraires » : performativité du texte littéraire, entre médialité et narrativité [Texte intégral]

Jean-Marc Baud De feuilles et de pixels : le phénomène MyHouse.wad [Texte intégral]

Riccardo Barontini Du sensible au mesurable : lire le roman contemporain entre écopoétique et humanités numériques [Texte intégral]