Modernités, n° 52 : "Discours écologiques francophones des nouvelles subjectivités" (dir. Mara Magda Maftéi, Émile Lévesque-Jalbert)

En donnant la parole à des chercheurs en sciences humaines et sociales, ainsi qu’à des écrivains et des artistes, hommes et femmes, ce volume propose une réflexion sur un humanisme horizontal ou un posthumanisme écocentrique, visant à instaurer une relation équilibrée avec la nature et l’ensemble des formes de vie, selon le modèle d’autres cosmologies. Plusieurs intellectuels occidentaux organisent ainsi leurs recherches et leurs œuvres autour de l’extension de la notion de « personne » à de nouvelles subjectivités et autour de la création de catégories jusqu’alors inexistantes.

Est-il réellement possible de concevoir une postmodernité juridique et d’imaginer, selon Bruno Latour, des formes institutionnelles représentatives pour les non-humains, afin de conceptualiser ce mode de vie pluraliste ?

Le livre interroge la création des récits, que nous avons intitulés « éco-technos », en ce qu’ils rendent compte d’un mode de vie attentif à la porosité des frontières entre objets et sujets dans la société occidentale contemporaine. Ces récits participent à l’élaboration d’une nouvelle théorie narrative de l’écocène, dont plusieurs caractéristiques de la fiction de l’écocène sont identifiées et analysées ici. Quelles approches, quelles règles et quelles formes narratives la fiction de l’écocène privilégie-t-elle lorsqu’elle se construit autour de personnages dont la forme biologique n’est plus déterminante ?

Les écrivain·e·s invité·e·s à s’exprimer dans ce volume construisent leurs réflexions autour de formes de vie conçues dans leur fluidité, influencées par les enjeux technoscientifiques et écologiques.

Patrick Chamoiseau, Phœbe Hadjimarkos Clarke, Mireille Gagné, Laure Gauthier, François-Régis de Guenyveau, Kama La Mackerel, Laura Pugno, Emmanuelle Pireyre et Wilfried N’Sondé font entrer des éléments de la nature, des êtres modifiés par les biotechnologies ou encore des vivants microscopiques dans la catégorie des personnages littéraires. Ils et elles véhiculent ainsi l’idée d’une complémentarité entre les vivants (Wilfried N’Sondé), d’une écologie de la relation ou d’un humanisme horizontal (Patrick Chamoiseau).

La fiction contemporaine, qui s’intéresse aux subjectivités émergentes ainsi qu’à leurs formes d’expression et de pouvoir, défie les frontières disciplinaires. Les œuvres littéraires, créées au sein d’un réseau intertextuel et interdiscursif, participent, par leurs outils poétiques, à l’émergence d’une réflexion critique caractérisée par des dimensions anthropologique, sociopolitique et philosophique.

Aux entretiens menés avec les écrivains et écrivaines s’ajoutent les contributions de plusieurs chercheurs et chercheures : Christian Byk (UNESCO), Lancelot Claret -Trentelivres (EPHE-PSL, GSRL), Delphine Delga (Université Paris-Nanterre), Lucia della Fontana (Sorbonne Université), Bernard Kalaora (LAP, CNRS/EHESS), Victoria Klein (Université de Strasbourg), Mara Magda Maftéi (Université de Bucarest & LAP, CNRS/EHESS), Isabelle Péré-Fam (Université de Limoges), Alexis Pignol (Univ. Grenoble Alpes), Michael Overstreet (University of Virginia), Audrey da Rocha (Universität Tübingen), Catherine Rémy (CEMS, CNRS/EHESS), Diana Samarineanu (Université de Bucarest), Pierre Schoentjes (Université de Gand), Marta Segarra (CRAL, CNRS / EHESS), Sophie Vandeveugle (Université de Gand), Iulian Toma (Université de Chypre).

Le volume participe des transformations actuelles dans le champ des études des humanités environnementales à partir de la perspective et des pratiques littéraires de l’espace francophone. Il contribue à établir un champ d’études et à ouvrir un chantier de recherche capable de prendre en compte et de penser les enjeux éco-technos dans la littérature francophone contemporaine.

Table des matières

Introduction, Mara Magda Maftéi, Émile Lévesque-Jalbert, Extension du domaine de la personne

Discours (post / dé / anti) colonial

L’écrivain Patrick Chamoiseau, Une Écologie de la Relation (entretien par Guillaume Robillard)

L’artiste Kama La Mackerel, La Vie entre les espaces (entretien par Émile Lévesque-Jalbert)

L’écrivain Wilfried N’Sondé, La Complémentarité des vivants (entretien par Mara Magda Maftéi)

Cosmogonies du vivant

Pierre Schoentjes, De l’Ancestral au post-naturel (entretien par Mara Magda Maftéi)

Marta Segarra, Hélène Cixous, une poétique de l’(h)être

Victoria Klein, Écofictions du Québec francophone. Éco-logie et paradigme de l’écoute

Sophie Vandeveugle, Écoféminisme et “vivant” : quelle éthique face à la chasse ?

Formes de vie hybrides et artificielles

L’écrivaine Mireille Gagné, Transmission inquiète et contamination heureuse (entretien par Émile Lévesque-Jalbert)

Catherine Rémy, Controverses du passé et scénarios du futur : la xénogreffe, anthropologie prospective d’une innovation à la croisée des frontières de l’humain

L’écrivaine Phoebe Hadjimarkos Clarke, L’Animal politique ou la peur d’être ensemble (entretien par Émile Lévesque-Jalbert)

Audrey da Rocha, Monstres et compagnons : subjectivités monstrueuses et alliances écologiques dans « Aliène » de Phœbe Hadjimarkos Clarke

L’écrivain François-Regis de Guenyveau, L’être à l’ère du numérique (entretien par Mara Magda Maftéi)

L’écrivaine Emmanuelle Pireyre, Machine d’écriture, pour une autre écologie du sens (entretien par Émile Lévesque-Jalbert)

Différents genres littéraires et nouvelles formes de la recherche

Lucia della Fontana, Refaire du commun par temps de crise écologique : entretien avec les écrivaines Laure Gauthier et Laura Pugno

Delphine Delga, Déchets et pollution dans la non-fiction française contemporaine

Alexis Pignol, Lancelot Claret-Trentelivres, Une Bande dessinée animiste : la révolution cosmologique d’Alessandro Pignocchi

Autour de la Terre nourricière

Mara Magda Maftéi, Écomarxisme et écocritique

Michael Overstreet, Vers une agriculture de régime climatique : la forme verdâtre du roman agricole

Isabelel Péré-Fam, Les Fictions agroalimentaires : une invitation à repenser nos modes de production

Le Point de vue des juristes

Christian Byk, Personnifier la Nature : une question d’idéologie ou de droit ?

Questions environnementales : l’avant et l’après

Diana Samarineanu, Julien Gracq et le paysage : une écopoétique avant la lettre

Iulian Toma, Miguel Bonnefoy, biographe et inventeur d’Augustin Mouchot

Bernard Kalaora, Fictions du vivant : récits en quête d’alliance.