Journées Saint-John Perse en Sorbonne. "Non point l'écrit, mais la voix même" (Sorbonne Université, Paris)

Journées Saint-John Perse en Sorbonne. "Non point l'écrit, mais la voix même"

26 et 27 mars 2026

Sorbonne Université, Paris

Ces journées réunissent les contributeurs du volume Saint-John Perse, Priorité à la poésie (Honoré Champion, 2025) dans une participation plus spontanée et personnelle. Demander à chacun en vingt minutes de convoquer l’expérience qui a fondé son attachement à une poésie réputée pour son vocalisme.

Important : pour les extérieur-e-s, l'inscription (condition de l'accès à la Sorbonne) est obligatoire avant le 23/03/2026 auprès d'Henriette Levillain (henriette.levillain[a]gmail.com). Merci de vous munir d'une pièce d'identité pour accéder à la Sorbonne.

*

PROGRAMME

JEUDI 26 MARS 2026

SALLE DES ACTES | 17, RUE DE LA SORBONNE 75005 PARIS



14h00 Accueil des participants et présentation du projet - Henriette Levillain, médiatrice

14h30 La voix de Saint-John Perse : extrait de l’allocution pour l’acceptation du Grand prix national des Lettres (9 novembre 1959) aux côtés d’André Malraux

14h45 Olivier Belin (Sorbonne Université), « Pour Fêter une Enfance » (Chant I)

15h15 Thomas Devallois (académie d’Aix-en-Provence), « Pour fêter une Enfance » (choix de versets)

15h45 Jean-François Poisson-Gueffier (Université Marie-et-Louis-Pasteur) Oiseaux II

16h15 Thomas Perroud (journaliste littéraire et animateur), Chant pour un Équinoxe

16h45 Échange avec le public

17h30 Antoine Gheerbrant (comédien, doctorant), Mise en voix de « Exil »

VENDREDI 27 MARS 2026

AMPHITHÉÂTRE QUINET | 46, RUE SAINT-JACQUES 75005 PARIS



9h30 Introduction - Olivier Belin (médiateur)

9h45 François Laroche (doctorant, Sorbonne Université), Vents I 4

10h15 Christian Doumet (Sorbonne Université), Amers, Invocation I

10h40 Glen Grainger (lycée Louis-Thuillier, Amiens), Chronique III

11h15 Bref historique de la mise en voix de l’oeuvre poétique par des comédiens célèbres

11h40 Échange avec le public

14h15 Introduction - Christian Doumet (médiateur)

14h30 Emmanuel Godo (Écrivain, lycée Henri-IV), Oiseaux IX

15h00 Henriette Levillain (Sorbonne Université), Anabase Incipit et Nocturne Clausule

15h30 Odile Hamot (Université des Antilles)

16h00 Carol Rigolot (Princeton University), Extrait de Poème à l’Étrangère

16h30 Échange avec le public

17h30 Concert : Alexandre Caussé (violoncelle) et Christian Doumet (piano) Sonate en ré mineur de Claude Debussy