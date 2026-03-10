Rousseau et les inégalités (1). Santé et médecine, avec Yves Jackson et Fabrice Brandli (Genève)

Jeudi 12 mars 2026 – 12h15

Comme point de départ de leur dialogue, Yves Jackson et Fabrice Brandli retiennent la proposition de Rousseau selon laquelle la santé et la maladie, par-delà les critères biologiques, sont un fait social.

Les inégalités sociales marquent les corps, parfois à mort. Si Rousseau s’inscrit dans une tradition sceptique à l’égard des médecins et de la médecine, il le fait de manière originale en situant la maladie dans l’histoire des sociétés : concentration urbaine propice à la contagion, effets pathologiques de la civilisation sur les corps, conséquences sanitaires de « l’extrême inégalité dans la manière de vivre » entre riches et pauvres, les un·es victimes des excès de la consommation et les autres brisé·es par le travail et l’indigence. Ces enjeux sont les nôtres alors que s’accentue l’écart en termes d’espérance de vie entre les plus hauts et les plus bas revenus, en même temps que les politiques dites sociales (assurance maladie, retraite, droit du travail, droit des étrangers et d’asile) marginalisent davantage encore les populations les plus vulnérables.

Intervenants

Yves Jackson est diplômé de la Faculté de médecine de l’Université de Genève en 1997. Il obtient un titre FMH en médecine interne générale en 2001 qu’il complète par une formation en médecine tropicale (Bangkok) et en santé publique (Sydney). Employé des HUG depuis 1998, il est actuellement médecin-adjoint agrégé responsable de l’Unité de médecine et de soins dans la communauté (UMSCOM) au sein du Service de médecine de premier recours. Il coordonne le dispositif d’accès aux soins des populations défavorisées du Canton. Yves Jackson enseigne la médecine interne générale et la santé publique au sein de la Faculté de médecine de l’Université de Genève. Ses intérêts portent sur la santé des populations vulnérables, les maladies tropicales négligées et la santé planétaire.

Chargé de cours au département d’histoire générale de l’Université de Genève, Fabrice Brandli est un spécialiste des Lumières. Après s’être intéressé à l’histoire de la diplomatie, il travaille actuellement dans une perspective d’histoire culturelle et d’anthropologie historique sur les rapports entre humanité et animalité. Membre du Comité de la Société J.-J. Rousseau, il en est également le secrétaire scientifique et administratif.

Rousseau et les inégalités

Exclue l’hypothèse d’un retour de Rousseau parmi nous, comment réécrire aujourd’hui le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes ? Rousseau l’a montré : une société inégalitaire est une société où les individus sont moins libres. Nous sommes toutes et tous face à des injustices violentes qui défont les liens sociaux, entravent l’action politique, menacent les espérances de justice, nourrissent les haines. La Société Jean-Jacques Rousseau vous convie à un cycle de rencontres lors desquelles une personnalité en prise directe avec les inégalités dialoguera avec une ou un rousseauiste pour que progresse la possibilité d’un nouveau discours sur les inégalités. Ces dialogues porteront sur les inégalités sanitaires, les inégalités face au climat, les inégalités de genre, les inégalités dans l’école, les inégalités dans la famille. On fera résonner cette phrase entre les murs de la MRL : non « l’égalité n’est pas une chimère de spéculation » et « c’est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir ».

Bibliographie

