Littérature française globale@UZH. Série de conférences en ligne à l'Université de Zurich

Cette série de conférences en ligne réunira des collègues des études littéraires françaises du monde entier – des chercheurs, d’une part, qui travaillent sur la littérature française ou francophone en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, sans être eux-mêmes de langue maternelle française, et, d’autre part, des francophones qui enseignent et analysent la littérature française dans un pays où une autre langue est parlée.

Elles et ils aborderont les défis et les possibilités uniques qu’implique cette «altérité», cette «distance» et cette «étrangeté» dans lesquelles ils se trouvent en tant que locuteurs non natifs par rapport à la langue, la culture et la littérature qu’ils étudient – ou inversement en réfléchissant à ce que cette situation d’«extraterritorialité» signifie en termes d’étude et d’enseignement de sa propre langue, littérature et culture dans un environnement différent.

De cette manière, les étudiantes et étudiants peuvent faire un «tour du monde» des études en littérature française et francophone actuelle, du Japon au Canada, en passant par l’Italie et les États-Unis, par le Brésil et Porto Rico, et seront introduits à une perspective transculturelle sur la littérature française.

La série de conférences n’aurait pas pu être réalisée sans le soutien de l’association UZH Alumni.

Toutes les conférences commencent à 16h15 via Zoom, sauf indication contraire.

Inscription par e-mail à henning.hufnagel@uzh.ch

19.02.2026

! 17:00h – Susan McCready, University of South Alabama, USA

Scènes de mémoire: La Grande Guerre et le théâtre français

26.02. Gilles Abes, Universidade Federal de Santa Catarina, Brésil

La fortune littéraire de Baudelaire au Brésil

05.03. ! 14:15h Akihiro Kubo, Kwansei Gakuin University, Japon

La réception du réalisme occidental au Japon : la description

05.03. Lia Brozgal, UCLA, USA

Les études littéraires françaises aux États-Unis : un état des lieux partiel, inquiétant et teinté d’autobiographie

12.03. ! 14:15h Charlène Clonts, Kyushu University, Japon

Littérature japonaise d’expression française : transpoétiques du trauma et pratiques de transmission en contexte extraterritorial

12.03. Frances J. Santiago Torres, University of Puerto Rico

Suzanne Césaire et la mobilisation des identités caribéennes

19.03. Nicolas Valazza, Bloomington University, USA

Charles de Rémusat et la Révolution haïtienne

26.03. Paolo Tortonese, Sorbonne Nouvelle, France

Dans les pas d’Auerbach

02.04. Daryl Lee, Binghamton University, USA

Universalisme français et identité religieuse : repenser belonging dans la salle de cours américaine

16.04. Michela Gardini, Università di Bergamo, Italie

La littérature française ou la traversée des frontières

23.04. Pierluigi, Pellini, Università di Siena, Italie

Naturalismes et modernité (des deux côtés des Alpes)

30.04. Alison James, University of Chicago, USA

Après la French Theory : reformulations théoriques et enjeux politiques des études françaises aux États-Unis

07.05. Dorothea Kullmann, University of Toronto, Canada

De la francosphère médiévale à l’anglosphère moderne. Enseigner l’ancien français au Canada anglophone

28.05. Pierre Saint-Amand, Yale University, USA

Récits d’esclaves en français ? XVIIIe siècle-XXIe siècle