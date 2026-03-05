Henri Beyle, dit Stendhal, Écrits sur l’art sous l’Empire et la Restauration
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Henri Beyle, dit Stendhal
Écrits sur l’art sous l’Empire et la Restauration
Édition de C.W. Thompson, en collaboration avec Elaine Williamson et Hélène de Jacquelot
Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XIXe siècle », n° 97, 2026.
Les écrits de Stendhal sur l’art couvrant la période de 1810 à 1830 sont réunis pour la première fois en 3 tomes, après révision d’après les sources manuscrites et livresques, mise à jour de l’identification des œuvres, et renouvellement complet de l’appareil critique.
Cet ensemble en version brochée est exceptionnellement réuni dans un coffret.
Existe également en version reliée - EAN 9782406130840 - au prix de 335 EUR.