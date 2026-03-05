Henri Beyle, dit Stendhal

Écrits sur l’art sous l’Empire et la Restauration

Édition de C.W. Thompson, en collaboration avec Elaine Williamson et Hélène de Jacquelot

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XIXe siècle », n° 97, 2026.

Les écrits de Stendhal sur l’art couvrant la période de 1810 à 1830 sont réunis pour la première fois en 3 tomes, après révision d’après les sources manuscrites et livresques, mise à jour de l’identification des œuvres, et renouvellement complet de l’appareil critique.

