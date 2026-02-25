Umberto Eco, La fabrique de l'ennemi (rééd.)

Traduit de l'italien par Myriem Bouzaher

« Il semble qu’il soit impossible de se passer d’un ennemi. Le besoin est inné, même chez l’homme doux et ami de la paix. Celui-ci déplace l’image de l’ennemi d’un objet humain à une force qui nous menace et doit être combattue, que ce soit l’exploitation du capitalisme, la faim dans le monde ou la pollution environnementale. L’éthique est-elle donc impuissante face au besoin ancestral d’avoir des ennemis ? »

Umberto Eco interroge la nécessité pour les hommes d’avoir, toujours et en toutes circonstances, un ennemi : de la chasse aux sorcières en passant par la propagande guerrière du passé – jusqu’aux populismes du présent. Après l’immense succès de Reconnaître le fascisme, une éblouissante leçon politique.

—

