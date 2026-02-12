Olympe Audouard, Voyage à travers mes souvenirs (éd. Sandrine Fillipetti)

Édition de Sandrine Fillipetti

Journaliste et fondatrice de revues, autrice de romans et de récits de voyage, conférencière et républicaine, Olympe Audouard (1832-1890) revendiqua la liberté d’expression, fit trembler ses contemporains par son art de lancer le mot de trop avec infiniment d’esprit et eut pléthore de déboires avec les autorités du régime impérial. Son combat pour le droit des femmes, leur instruction et leur émancipation, son engagement en faveur du divorce, son statut de publiciste et de femme de plume dans un milieu masculin majoritairement conservateur, lui valurent railleries, persifflages misogynes et attaques en règle.

Vif, piquant, spirituel, Voyage à travers mes souvenirstraduit le caractère atypique de son parcours, fourmillant d’anecdotes mordantes, de jugements sans complaisance et de portraits sans concession.