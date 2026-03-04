Paule Régnier, Journal 1935 -1950. "De plus en plus cendre, mais flamme encore". Édition établie et annotée par Michel Braud, avec la collaboration d'Hélène Braud-Kretz

Paule Régnier est une romancière des années 1930-1940 qui a connu un certain succès avec L’Abbaye d’Evolayne (1934). Handicapée par le mal de Pott, elle tient toute sa vie un journal intime. Ce volume présente le texte intégral des derniers cahiers, de 1935 à 1950, établi sur le manuscrit conservé à la médiathèque de Charleville-Mézières.

Paule Régnier vit avec le souvenir de son amour pour le poète Paul Drouot, mort sur le front en 1915, s’interroge sur son œuvre, décrit le monde littéraire dans lequel elle évolue, réfléchit sur l’existence et sur la mort, puis bientôt moralement écrasée par la perspective d’une nouvelle guerre, choisit de faire confiance à Pétain – tout en se révoltant contre le sort fait aux juifs et en reconnaissant, à la Libération, son erreur sur de Gaulle. Dans les années qui suivent, elle continue de croire à la littérature mais demeure effrayée par la menace que fait peser la bombe atomique sur le monde. Lorsque son dernier récit, de tonalité plus autobiographique, est refusé par son éditeur, elle choisit de mettre fin à ses jours. Bien qu’évoluant dans un milieu conservateur et catholique, elle conserve une liberté de ton, une vivacité et une capacité d’émotion poignante qui saisissent le lecteur.