Jacques-Bénigne Bossuet, De la dignité des pauvres et des devoirs des riches

Textes précédés d'un essai d'Alain Supiot

Les deux sermons et le panégyrique que Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) a consacrés à la pauvreté éclairent puissamment les temps présents, où le culte de l’enrichissement personnel est universellement célébré et où partout progressent la misère et les inégalités économiques.

Dans ces trois textes, mis pour la première fois en regard dans le présent volume, celui que l’on surnommait « l’Aigle de Meaux » prévient les riches, « qui s’imaginent que tout leur est dû et qui foulent aux pieds les pauvres », que leur « insatiable désir d’amasser » les condamne à être « toujours avides, toujours affamés dans la profusion et dans l’excès même ». Ils ne peuvent échapper à ce destin et s’assurer une place légitime au sein de la société qu’en se mettant au service des pauvres.

Dans l’essai qui introduit la lecture de ces textes, Alain Supiot retrace le destin contrasté du « renversement de l’ordre du monde » ainsi prêché par Bossuet. Qu’elle soit posée en termes religieux, philosophiques, scientifiques ou politiques, la question d’une juste répartition des richesses n’a cessé d’agiter les sociétés, depuis les aspirations révolutionnaires des XVIIIe et XIXesiècles, jusqu’à l’actuel renversement de l’État social par des régimes ploutocratiques.

—

Table des matières

Les renversements de l’ordre du monde. Actualité de Bossuet,

par Alain Supiot

Textes de Jacques-Bénigne Bossuet sur la pauvreté et la richesse

De l’éminente dignité des pauvres

Sermon sur l’impénitence finale

Panégyrique de saint François d’Assise



Vie de Jacques-Bénigne Bossuet

Repères bibliographiques

—

Jacques Bégnigne Bossuet est né en 1627 à Dijon. Après des études de philosophie et de théologie, il entre dans les ordres ecclésiastiques et devient évêque de Meaux en 1681. Conseiller des princes, directeur spirituel, pasteur attentif à son diocèse, enseignant la foi aux grands de ce monde comme aux plus humbles, Bossuet est demeuré dans l’histoire comme un orateur exceptionnel et l’un des plus grands écrivains du Grand Siècle. Les Belles Lettres ont publié ses Œuvres historiques, philosophiques et politiques (2020), ses Sermons (2026) ainsi que, De la dignité des pauvres et des devoirs des riches (2026, introduit par un essai d'Alain Supiot).

Alain Supiot est professeur émérite au Collège de France, où il a été titulaire de la chaire « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités ». Il a notamment publié L'Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au Marché total (2010) La Justice au travail. Quelques leçons de l'histoire (2022) , ainsi qu'un important essai sur Bossuet en introduction de l'ouvrage De la dignité des pauvres et des devoirs des riches (Les Belles Lettres, 2026).

—

Feuilleter l'ouvrage...

Écouter un extrait...