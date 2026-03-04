Henry de Montherlant, Infantilia 1905-1909 (éd. Pierre Duroisin)

Henry de Montherlant

Infantilia (1905-1909)

Édition de Pierre Duroisin

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de littérature du XXe siècle », n° 57, 2026.

Écrivain-né, Henry de Montherlant a composé, entre 1905 et 1909, quantité de récits, de contes, de saynètes, parfois inspirés de l’antiquité romaine, qu’il a d’aventure qualifiés d’Infantilia. Il a aussi composé, dans le même temps, un grand nombre d’œuvres en vers, d’aucunes fort ambitieuses.

