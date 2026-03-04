Édition
Henry de Montherlant, Infantilia 1905-1909 (éd. Pierre Duroisin)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque de littérature du XXe siècle", 2026
  • EAN : 9782406202233
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19036-3
  • 507 pages
  • Prix : 49 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Henry de Montherlant

Infantilia (1905-1909)

Édition de Pierre Duroisin

Écrivain-né, Henry de Montherlant a composé, entre 1905 et 1909, quantité de récits, de contes, de saynètes, parfois inspirés de l’antiquité romaine, qu’il a d’aventure qualifiés d’Infantilia. Il a aussi composé, dans le même temps, un grand nombre d’œuvres en vers, d’aucunes fort ambitieuses.

Existe également en version reliée - EAN 9782406190356 - au prix de 98 EUR.