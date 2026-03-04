Derek Walcott, Omeros (éd. Franck Collin)

Derek Walcott

Omeros

Édition et traduction de Franck Collin

Paris, Classiques Garnier, coll. « Littératures du monde », n° 61, 2026.

Omeros (1990), le poème océanique de Derek Walcott, réinvente une épopée nouvelle et pacifique avec des personnages d’une grande force – Helen, Achille, Hector, Philoctete – qui montre leur résilience face à l’Histoire, et oblige le vieux poète grec à venir dans la Caraïbe.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406198703 - au prix de 115 EUR.