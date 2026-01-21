Laurent Perrin, Le langage, l'énonciation et le cri. Sens et formes linguistiques de l'expérience énonciative

Des a priori nous conduisent parfois à réduire le sens des mots et des phrases de la langue à ce qu’ils disent, et ce faisant à ignorer l’expérience en quoi consiste le fait de le dire. À contre-courant des modèles théoriques dominants, cet ouvrage révèle ce qui est montré dans le langage et jusque dans la langue, dont procède l’expérience énonciative, associée au sens même des énoncés et des discours, plus profondément à la qualité de nos pensées, par les formes linguistiques de l’énonciation. Nombre de propriétés interprétatives dévolues aux actes de langage, aux instructions subjectives qui s’y rapportent, sont abordées ici à nouveaux frais. Par-delà ce qui concerne les marqueurs discursifs, connecteurs argumentatifs, verbes performatifs et autres modalisateurs, l’expérience énonciative renouvelle notre appréhension, non seulement de ce qui a trait à l’ethos discursif du locuteur, aux effets polyphoniques et échoïques associés, mais aussi de ce qui caractérise les proverbes et expressions idiomatiques, les métaphores et figures de rhétorique plus ou moins figées, ou lexicalisées, parmi d’autres propriétés énonciatives du langage et de la pensée. À partir de ce qui oppose et articule ce qui est dit à ce qui est montré à l’intérieur du sens, cette étude interroge les qualités de l’esprit dont procède cette division sémantique irréductible entre propriétés référentielles et énonciatives, constitutive du sens linguistique des énoncés et des discours.

Table des matières

Premier volet – L’énonciation en langue et en discours

I : Le sens montré n’est pas dit

II : La voix et le point de vue comme formes polyphoniques. Le cas de la négation

III : Petit playdoyer en faveur d’une linguistique de la parole selon Saussure

Deuxième volet – Formules énonciatives et autres marqueurs discursifs

IV : Les formules monologiques et dialogiques de l’énonciation

V : Je (n’) dis pas comme connecteur argumentatif

Troisième volet – Effets discursifs associés aux formules et marqueurs

VI : L’ethos et le temps fictif de l’oralité à l’écrit

VII : Reprises diaphoniques de l’énonciation dans le discours

Quatrième volet – Figement, expressions métaphoriques et proverbes

VIII : Du figement lexical au défigement discursif

IX : L’énonciation des proverbes

Cinquième volet – L’énonciation, le langage et l’esprit

X : La subjectivité de l’esprit dans le langage

XI : Le biais de la raison pour le langage et l’esprit (humain et animal)

Remerciements

Références bibliographiques

Après une vingtaine d’années de carrière académique en Suisse, Laurent Perrin enseigne la linguistique française et les sciences du langage en France depuis 2003. Ses recherches et publications portent sur la rhétorique des figures (métaphore, hyperbole et ironie), l’analyse pragmatique des discours et la sémantique linguistique. Il est actuellement professeur émérite à Sorbonne Université.