Fang Jiang

De Paris à Pékin, la réception de Balzac en Chine

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 151, série « Balzac » n° 14, 2026.

Il s'agit de souligner l’entreprise titanesque que représente la traduction des œuvres de Balzac en chinois. Cet ouvrage retrace les différentes étapes qui ont permis à Balzac de s’imposer en Chine comme un auteur incontournable dans le monde moderne.

Existe également en version reliée - EAN 9782406198413 - au prix de 87 EUR.