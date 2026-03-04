Essai
Nouvelle parution
Fang Jiang, De Paris à Pékin, la réception de Balzac en Chine

Fang Jiang, De Paris à Pékin, la réception de Balzac en Chine

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Études romantiques et dix-neuviémistes", 2026
  • EAN : 9782406198406
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-19842-0
  • 357 pages
  • Prix : 36 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Fang Jiang

De Paris à Pékin, la réception de Balzac en Chine

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 151, série « Balzac » n° 14, 2026.

Il s'agit de souligner l’entreprise titanesque que représente la traduction des œuvres de Balzac en chinois. Cet ouvrage retrace les différentes étapes qui ont permis à Balzac de s’imposer en Chine comme un auteur incontournable dans le monde moderne.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406198413 - au prix de 87 EUR.