Christophe Grellard, Est-il permis de se tromper ? Penser la tolérance au Moyen Âge

Entre le XIIe siècle et le XVIe siècle, les théologiens médiévaux, en discutant de la possibilité d’excuser l’erreur en matière de foi, ont posé les conditions intellectuelles pour penser la tolérance religieuse. Leurs débats, largement méconnus, voire ignorés des philosophes, permettent de comprendre comment, dans le cadre d’une religion exclusiviste – le christianisme médiéval –, qui refuse tout salut en dehors de l’Église et sans adhésion à une vérité dont l’institution ecclésiale est la seule garante, il est tout de même envisageable de reconnaître, voire d’autoriser, la déviance religieuse. Or, c’est précisément quand le lien entre vérité et salut est suspendu que la tolérance religieuse et la liberté de conscience deviennent théoriquement pensables. Les débats autour de l’excuse du péché, en particulier du péché d’infidélité, étudiés dans cet ouvrage mettent au jour les concepts d’ignorance invincible et de conscience erronée, utilisés par les théologiens pour rendre compte du problème de l'hétérodoxie.

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage…

Sommaire

Préface à l’édition française

Introduction. L’obligation de la conscience erronée et la légitimité de l’hétérodoxie

Position du problème

Une thèse d’histoire intellectuelle

Cadre général des débats

Chapitre 1. L’ignorance invincible et l’excuse du péché

La question d’Abélard : l’ignorance des persécuteurs du Christ

Guillaume d’Auxerre : les limites casuistiques d’un concept

L’excuse de l’ignorance et le primat de la conscience chez Robert Holcot

Chapitre 2. L’obligation de la conscience erronée. Les enjeux d’une thèse paradoxale

Thomas d’Aquin en contexte : les origines d’une thèse controversée

Thomas d’Aquin et l’obligation de la conscience erronée

L’amplification ockhamiste du débat au xive siècle

La stabilisation du modèle à la fin du Moyen Âge (xive-xvie siècle)

Chapitre 3. Les droits de la conscience et l’altérité religieuse.Études de cas : l’hérétique et l’idolâtre

Tolérer les hérétiques ?

Le tournant ockhamiste

Encadrer l’héritage : Jean Gerson et Jean Mair

La double postérité de Jean Mair : Guillaume Manderston et Francisco de Vitoria

Excuser les idolâtres ? D’Holcot à Las Casas : l’impossibilité de l’idolâtrie

