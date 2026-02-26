Edmond Jean François Barbier

Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, t. VI : 1755-1757

Sous la direction de Henri Duranton et Denis Reynaud

Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle », n° 84, 2026.

Avec sa Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, qui embrasse près d’un demi-siècle (1718-1763), l’avocat parisien Barbier s’est imposé comme un des grands mémorialistes de son temps. Ce texte incontournable mérite d’être lu et cité dans une édition scientifique moderne.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406198574 - au prix de 99 EUR.