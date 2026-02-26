Edmond Jean François Barbier, Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, t. VI : 1755-1757
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Edmond Jean François Barbier
Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, t. VI : 1755-1757
Sous la direction de Henri Duranton et Denis Reynaud
Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le dix-huitième siècle », n° 84, 2026.
Avec sa Chronique de la Régence et du règne de Louis XV, qui embrasse près d’un demi-siècle (1718-1763), l’avocat parisien Barbier s’est imposé comme un des grands mémorialistes de son temps. Ce texte incontournable mérite d’être lu et cité dans une édition scientifique moderne.
Existe également en version reliée - EAN 9782406198574 - au prix de 99 EUR.