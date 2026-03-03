Hussein El-Mudarris & Olivier Salmon (éd.), Le Consulat de France à Alep au XVIIe siècle. Journal de Louis Gédoyn, Vie de François Picquet, Mémoires de Laurent d’Arvieux
Louis Gédoyn, François Picquet, Laurent d’Arvieux : ces trois consuls de France à Alep au XVIIe siècle ont fait l’objet d’une publication posthume, sous trois formes littéraires différentes : le Journal de négociation de Louis Gédoyn, La Vie de François Picquet et les Mémoires de Laurent d’Arvieux. Les historiens se délecteront de ces textes relativement rares qui offrent un témoignage remarquable sur Alep, non seulement sur son commerce et ses affaires consulaires que viennent éclairer des documents manuscrits publiés ici pour la première fois, mais aussi sur l’intense activité de conversion des missionnaires à l’égard des chrétiens des rites grec et syriaque. Cependant, l’intention est davantage de mettre en lumière la génétique de ces textes et les mécanismes de propagande aussi bien individuelle que religieuse qui les animent. Rassemblés dans un même recueil, les récits des séjours des trois consuls à Alep prennent une saveur particulière au regard l’un de l’autre et permettent de juger de la littérarité de chaque œuvre à partir du Journal officiel de Louis Gédoyn, de mettre à jour la propagande de l’Église catholique à travers l’hagiographie de François Picquet, et d’apprécier le style élégant de Laurent d’Arvieux.
Publié une première fois chez Ray Publishing and Science à Alep en 2009, cet ouvrage devenu rare trouve dans cette réédition l'occasion d'être plus largement diffusé.
Table des matières
Préface de Ismet H. El-Mudarris
Introduction
Système de translittération
PRÉSENTATION
Le consulat de France à Alep aux XVIe et XVIIe siècles
Les débuts du consulat de France en Syrie
Propriétaires et consuls
Liste des consuls de France en Syrie aux XVIe et XVIIe siècles
L’organisation du consulat
Louis Gédoyn († 1629)
Les débuts de Louis Gédoyn
Les dettes de l’ambassadeur et les impositions sur les marchands d’Alep
La mission de Louis Gédoyn à Alep
La fin de sa carrière
François Picquet (1626-1685)
La France « protectrice des chrétiens en Orient »
Les missions : la croisade pacifique du père Joseph
L’installation des premières missions et le rôle des consuls
François Picquet, consul missionnaire à Alep
Les démêlés avec les marchands
François Picquet, évêque ambassadeur en Perse
Laurent d’Arvieux (1635-1702)
Premiers voyages et formation au commerce
Les débuts en diplomatie : les missions à Tunis et Constantinople
Laurent d’Arvieux : Lawrence d’Arabie du XVIIe siècle ?
Laurent d’Arvieux, consul de France à Alger et Alep Les questions religieuses : les jésuites et la revendication de la chapelle consulaire
La rivalité anglo‑française pour la protection des ressortissants néerlandais
La fin de carrière de Laurent d’Arvieux
Laurent d’Arvieux : un orientaliste éclairé
La question du genre : journal, hagiographie, Mémoires
Du journal de négociation aux Mémoires
La question de l’authenticité des Mémoires
L’hagiographie de François Picquet
Remarques sur la présente édition
Remerciements
CHAPITRE I : LOUIS GÉDOYN
Journal de la négociation du consulat d’Alep
Pièces complémentaires
La nomination de Gédoyn au poste de consul
Commission du roi pour le consulat d’Alep
Instruction baillée au sieur Gédoyn allant en Alep
Le roi au Grand Seigneur, 15 septembre 1623
Les dettes de l’ambassadeur M. de Césy à Alep
Lettre de Gédoyn à M. de Puisieux, de Constantinople, le 16 mars 1624
Lettre de Gédoyn à M. de Césy, d’Alep, 10 octobre 1624
La fin du consulat de Gédoyn
Lettre de Gédoyn à M. de Césy, d’Alep, 22 octobre 1624
Lettre de Gédoyn à M. de Césy, d’Alep, 14 janvier 1625
Lettre de Gédoyn à M. de Césy, Alep, 21 janvier 1625
Lettre de Gédoyn à M. de Césy, Alep, 26 janvier 1625
CHAPITRE II : FRANÇOIS PICQUET
La Vie de messire François Picquet par Charles Antelmi
François Picquet consul de France à Alep
Le retour de l’évêque de Césarople, François Picquet, à Alep en 1679
Pièces complémentaires
Sur la « charité » de François Picquet
Les démêlés avec les marchands d’Alep
Lettre de François Picquet à un religieux d’Alep
Le martyre de David
La version de François Picquet
La version de l’évêque de Hiérapolis Gerolamo Sebastiani
Le martyre du jeune Polonais
Attestation du médecin Jean Peyssonnel
Version de l’évêque de Hiérapolis Gerolamo Sebastiani
Version du capucin Jean‑Baptiste de Saint‑Aignan
Relation de 1662 des pères supérieurs des missions à Alep
CHAPITRE III : LAURENT D’ARVIEUX
Mémoires du Chevalier d’Arvieux
La nomination comme consul : texte manuscrit et édité
Journal du voyage à Alep
L’entrée de Laurent d’Arvieux à Alep et ses débuts comme consul
Relation des difficultés qu’il y a eu à Alep pour la chapelle consulaire
Histoire abrégée de monsieur François Picquet évêque de Césarople, vicaire apostolique de Babylone, et visiteur général de la part de Sa Sainteté en Orient
Suite du journal de Laurent d’Arvieux
Relation de la défaite et de la prise de l’émir Melhem prince des Arabes du désert, par le vizir Cara‑Mehmed pacha d’Alep
Relation de ce qui s’est passé à Constantinople depuis l’arrivée de M. Duquesne
Suite du journal de Laurent d’Arvieux
Description de la ville d’Alep
Histoire d’un Algérien, qui avait épousé une Flamande
Pièces complémentaires
La fin des Mémoires complétés par le père Labat
La rivalité franco‑anglaise pour le consulat hollandais
Le procès avec son successeur François Julien
Mariage et mort du chevalier d’Arvieux
Réponses de Laurent d’Arvieux à Colbert sur l’organisation des consulats
Mémoire du Sr. Arvieux fait en l’année 1674 de l’état de la ville d’Alep, des lieux circonvoisins et de son gouvernement et police
Autre mémoire dudit Sr. Arvieux fait en l’année 1676 contenant l’état présent du commerce des nations française, anglaise, vénitienne, et hollandaise, dans la ville d’Alep capitale de Syrie
La nomination de Pierre comme patriarche des syriaques
Le procès entre François Julien et Laurent d’Arvieux dans le Journal de M. Girardin
CHAPITRE IV : LE CONSUL FRANÇOIS JULIEN ET L’INSPECTION DE GRAVIER D’ORTIÈRES
Mémoire du sieur Julien touchant le commerce de l’échelle d’Alep
La visite d’inspection de Gravier d’Ortières en 1686
De l’échelle d’Alep et des nations qui y négocient
Des bâtiments qui arrivent annuellement à Alexandrette port d’Alep
Des marchandises dont on fait commerce à Alep
Des qualités et de l’usage des marchandises de sortie
Balance de tout le commerce qui se fait annuellement à Alep
Des droits de douane et des fraudes qui s’y peuvent commettre
Formulaire des comptes qui se font dans cette échelle
Du droit d’ancrage et autres droits qui se lèvent sur les voiles
Du droit de consulat
Des comptes de l’échelle
Du consul et des Français établis à Alep et des corps des autres nations
Des corps des autres nations
Dépenses que le consul est obligé de faire
ANNEXES
Liste des consuls de France à Alep de 1548 à 1902
Glossaire
BIBLIOGRAPHIE
INDEX
TABLE DES ILLUSTRATIONS