Édition
Nouvelle parution
Hussein El-Mudarris & Olivier Salmon (éd.), Le Consulat de France à Alep au XVIIe siècle. Journal de Louis Gédoyn, Vie de François Picquet, Mémoires de Laurent d’Arvieux

Hussein El-Mudarris & Olivier Salmon (éd.), Le Consulat de France à Alep au XVIIe siècle. Journal de Louis Gédoyn, Vie de François Picquet, Mémoires de Laurent d’Arvieux

  • Rambouillet, Dar al-Mudarris, 2026
  • EAN : 9782958178291
  • 512 pages
  • Prix : 33,50 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Olivier Salmon)

Louis Gédoyn, François Picquet, Laurent d’Arvieux : ces trois consuls de France à Alep au XVIIe siècle ont fait l’objet d’une publication posthume, sous trois formes littéraires différentes : le Journal de négociation de Louis Gédoyn, La Vie de François Picquet et les Mémoires de Laurent d’Arvieux. Les historiens se délecteront de ces textes relativement rares qui offrent un témoignage remarquable sur Alep, non seulement sur son commerce et ses affaires consulaires que viennent éclairer des documents manuscrits publiés ici pour la première fois, mais aussi sur l’intense activité de conversion des missionnaires à l’égard des chrétiens des rites grec et syriaque. Cependant, l’intention est davantage de mettre en lumière la génétique de ces textes et les mécanismes de propagande aussi bien individuelle que religieuse qui les animent. Rassemblés dans un même recueil, les récits des séjours des trois consuls à Alep prennent une saveur particulière au regard l’un de l’autre et permettent de juger de la littérarité de chaque œuvre à partir du Journal officiel de Louis Gédoyn, de mettre à jour la propagande de l’Église catholique à travers l’hagiographie de François Picquet, et d’apprécier le style élégant de Laurent d’Arvieux.

Publié une première fois chez Ray Publishing and Science à Alep en 2009, cet ouvrage devenu rare trouve dans cette réédition l'occasion d'être plus largement diffusé. 

Table des matières

Préface de Ismet H. El-Mudarris 
Introduction 
Système de translittération 
 
PRÉSENTATION 
 
Le consulat de France à Alep aux XVIe et XVIIe siècles
Les débuts du consulat de France en Syrie 
Propriétaires et consuls 
Liste des consuls de France en Syrie aux XVIe et XVIIe siècles 
L’organisation du consulat 
 
Louis Gédoyn († 1629) 
Les débuts de Louis Gédoyn 
Les dettes de l’ambassadeur et les impositions sur les marchands d’Alep 
La mission de Louis Gédoyn à Alep 
La fin de sa carrière 
 
François Picquet (1626-1685) 
La France « protectrice des chrétiens en Orient » 
Les missions : la croisade pacifique du père Joseph 
L’installation des premières missions et le rôle des consuls 
François Picquet, consul missionnaire à Alep 
Les démêlés avec les marchands 
François Picquet, évêque ambassadeur en Perse 
 
Laurent d’Arvieux (1635-1702) 
Premiers voyages et formation au commerce 
Les débuts en diplomatie : les missions à Tunis et Constantinople 
Laurent d’Arvieux : Lawrence d’Arabie du XVIIe siècle ? 
Laurent d’Arvieux, consul de France à Alger et Alep Les questions religieuses : les jésuites et la revendication de la chapelle consulaire
La rivalité anglo‑française pour la protection des ressortissants néerlandais 
La fin de carrière de Laurent d’Arvieux 
Laurent d’Arvieux : un orientaliste éclairé 


La question du genre : journal, hagiographie, Mémoires 
Du journal de négociation aux Mémoires 
La question de l’authenticité des Mémoires 
L’hagiographie de François Picquet 


Remarques sur la présente édition

Remerciements 


 
CHAPITRE I : LOUIS GÉDOYN 
 
Journal de la négociation du consulat d’Alep 
 
Pièces complémentaires 
La nomination de Gédoyn au poste de consul 
Commission du roi pour le consulat d’Alep 
Instruction baillée au sieur Gédoyn allant en Alep 
Le roi au Grand Seigneur, 15 septembre 1623 
 
Les dettes de l’ambassadeur M. de Césy à Alep 
Lettre de Gédoyn à M. de Puisieux, de Constantinople, le 16 mars 1624 
Lettre de Gédoyn à M. de Césy, d’Alep, 10 octobre 1624 
 
La fin du consulat de Gédoyn 
Lettre de Gédoyn à M. de Césy, d’Alep, 22 octobre 1624 
Lettre de Gédoyn à M. de Césy, d’Alep, 14 janvier 1625 
Lettre de Gédoyn à M. de Césy, Alep, 21 janvier 1625 
Lettre de Gédoyn à M. de Césy, Alep, 26 janvier 1625 


 
CHAPITRE II : FRANÇOIS PICQUET 

La Vie de messire François Picquet par Charles Antelmi 
François Picquet consul de France à Alep 
Le retour de l’évêque de Césarople, François Picquet, à Alep en 1679 
 
Pièces complémentaires 
Sur la « charité » de François Picquet 
Les démêlés avec les marchands d’Alep 
Lettre de François Picquet à un religieux d’Alep 
 
Le martyre de David 
La version de François Picquet 
La version de l’évêque de Hiérapolis Gerolamo Sebastiani 
 
Le martyre du jeune Polonais 
Attestation du médecin Jean Peyssonnel 
Version de l’évêque de Hiérapolis Gerolamo Sebastiani 
Version du capucin Jean‑Baptiste de Saint‑Aignan

Relation de 1662 des pères supérieurs des missions à Alep 


 
CHAPITRE III : LAURENT D’ARVIEUX 
 
Mémoires du Chevalier d’Arvieux 
La nomination comme consul : texte manuscrit et édité 
Journal du voyage à Alep 
L’entrée de Laurent d’Arvieux à Alep et ses débuts comme consul 
Relation des difficultés qu’il y a eu à Alep pour la chapelle consulaire 
Histoire abrégée de monsieur François Picquet évêque de Césarople, vicaire apostolique de Babylone, et visiteur général de la part de Sa Sainteté en Orient 
Suite du journal de Laurent d’Arvieux 
Relation de la défaite et de la prise de l’émir Melhem prince des Arabes du désert, par le vizir Cara‑Mehmed pacha d’Alep 
Relation de ce qui s’est passé à Constantinople depuis l’arrivée de M. Duquesne 
Suite du journal de Laurent d’Arvieux 
Description de la ville d’Alep 
Histoire d’un Algérien, qui avait épousé une Flamande 
 
Pièces complémentaires 
La fin des Mémoires complétés par le père Labat 
La rivalité franco‑anglaise pour le consulat hollandais 
Le procès avec son successeur François Julien 
Mariage et mort du chevalier d’Arvieux 
Réponses de Laurent d’Arvieux à Colbert sur l’organisation des consulats 
Mémoire du Sr. Arvieux fait en l’année 1674 de l’état de la ville d’Alep, des lieux circonvoisins et de son gouvernement et police 
Autre mémoire dudit Sr. Arvieux fait en l’année 1676 contenant l’état présent du commerce des nations française, anglaise, vénitienne, et hollandaise, dans la ville d’Alep capitale de Syrie 
La nomination de Pierre comme patriarche des syriaques 
Le procès entre François Julien et Laurent d’Arvieux dans le Journal de M. Girardin 


 
CHAPITRE IV : LE CONSUL FRANÇOIS JULIEN ET L’INSPECTION DE GRAVIER D’ORTIÈRES

Mémoire du sieur Julien touchant le commerce de l’échelle d’Alep 

La visite d’inspection de Gravier d’Ortières en 1686 
De l’échelle d’Alep et des nations qui y négocient 
Des bâtiments qui arrivent annuellement à Alexandrette port d’Alep 
Des marchandises dont on fait commerce à Alep 
Des qualités et de l’usage des marchandises de sortie 
Balance de tout le commerce qui se fait annuellement à Alep 
Des droits de douane et des fraudes qui s’y peuvent commettre 
Formulaire des comptes qui se font dans cette échelle 
Du droit d’ancrage et autres droits qui se lèvent sur les voiles 
Du droit de consulat 
Des comptes de l’échelle 
Du consul et des Français établis à Alep et des corps des autres nations 
Des corps des autres nations 
Dépenses que le consul est obligé de faire 
 
ANNEXES 
Liste des consuls de France à Alep de 1548 à 1902 
Glossaire

BIBLIOGRAPHIE 
INDEX 
TABLE DES ILLUSTRATIONS 
 