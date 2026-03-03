Hussein El-Mudarris & Olivier Salmon (éd.), Le Consulat de France à Alep au XVIIe siècle. Journal de Louis Gédoyn, Vie de François Picquet, Mémoires de Laurent d’Arvieux

Louis Gédoyn, François Picquet, Laurent d’Arvieux : ces trois consuls de France à Alep au XVIIe siècle ont fait l’objet d’une publication posthume, sous trois formes littéraires différentes : le Journal de négociation de Louis Gédoyn, La Vie de François Picquet et les Mémoires de Laurent d’Arvieux. Les historiens se délecteront de ces textes relativement rares qui offrent un témoignage remarquable sur Alep, non seulement sur son commerce et ses affaires consulaires que viennent éclairer des documents manuscrits publiés ici pour la première fois, mais aussi sur l’intense activité de conversion des missionnaires à l’égard des chrétiens des rites grec et syriaque. Cependant, l’intention est davantage de mettre en lumière la génétique de ces textes et les mécanismes de propagande aussi bien individuelle que religieuse qui les animent. Rassemblés dans un même recueil, les récits des séjours des trois consuls à Alep prennent une saveur particulière au regard l’un de l’autre et permettent de juger de la littérarité de chaque œuvre à partir du Journal officiel de Louis Gédoyn, de mettre à jour la propagande de l’Église catholique à travers l’hagiographie de François Picquet, et d’apprécier le style élégant de Laurent d’Arvieux.

Publié une première fois chez Ray Publishing and Science à Alep en 2009, cet ouvrage devenu rare trouve dans cette réédition l'occasion d'être plus largement diffusé.

Table des matières

Préface de Ismet H. El-Mudarris

Introduction

Système de translittération



PRÉSENTATION



Le consulat de France à Alep aux XVIe et XVIIe siècles

Les débuts du consulat de France en Syrie

Propriétaires et consuls

Liste des consuls de France en Syrie aux XVIe et XVIIe siècles

L’organisation du consulat



Louis Gédoyn († 1629)

Les débuts de Louis Gédoyn

Les dettes de l’ambassadeur et les impositions sur les marchands d’Alep

La mission de Louis Gédoyn à Alep

La fin de sa carrière



François Picquet (1626-1685)

La France « protectrice des chrétiens en Orient »

Les missions : la croisade pacifique du père Joseph

L’installation des premières missions et le rôle des consuls

François Picquet, consul missionnaire à Alep

Les démêlés avec les marchands

François Picquet, évêque ambassadeur en Perse



Laurent d’Arvieux (1635-1702)

Premiers voyages et formation au commerce

Les débuts en diplomatie : les missions à Tunis et Constantinople

Laurent d’Arvieux : Lawrence d’Arabie du XVIIe siècle ?

Laurent d’Arvieux, consul de France à Alger et Alep Les questions religieuses : les jésuites et la revendication de la chapelle consulaire

La rivalité anglo‑française pour la protection des ressortissants néerlandais

La fin de carrière de Laurent d’Arvieux

Laurent d’Arvieux : un orientaliste éclairé



La question du genre : journal, hagiographie, Mémoires

Du journal de négociation aux Mémoires

La question de l’authenticité des Mémoires

L’hagiographie de François Picquet



Remarques sur la présente édition

Remerciements





CHAPITRE I : LOUIS GÉDOYN



Journal de la négociation du consulat d’Alep



Pièces complémentaires

La nomination de Gédoyn au poste de consul

Commission du roi pour le consulat d’Alep

Instruction baillée au sieur Gédoyn allant en Alep

Le roi au Grand Seigneur, 15 septembre 1623



Les dettes de l’ambassadeur M. de Césy à Alep

Lettre de Gédoyn à M. de Puisieux, de Constantinople, le 16 mars 1624

Lettre de Gédoyn à M. de Césy, d’Alep, 10 octobre 1624



La fin du consulat de Gédoyn

Lettre de Gédoyn à M. de Césy, d’Alep, 22 octobre 1624

Lettre de Gédoyn à M. de Césy, d’Alep, 14 janvier 1625

Lettre de Gédoyn à M. de Césy, Alep, 21 janvier 1625

Lettre de Gédoyn à M. de Césy, Alep, 26 janvier 1625





CHAPITRE II : FRANÇOIS PICQUET



La Vie de messire François Picquet par Charles Antelmi

François Picquet consul de France à Alep

Le retour de l’évêque de Césarople, François Picquet, à Alep en 1679



Pièces complémentaires

Sur la « charité » de François Picquet

Les démêlés avec les marchands d’Alep

Lettre de François Picquet à un religieux d’Alep



Le martyre de David

La version de François Picquet

La version de l’évêque de Hiérapolis Gerolamo Sebastiani



Le martyre du jeune Polonais

Attestation du médecin Jean Peyssonnel

Version de l’évêque de Hiérapolis Gerolamo Sebastiani

Version du capucin Jean‑Baptiste de Saint‑Aignan

Relation de 1662 des pères supérieurs des missions à Alep





CHAPITRE III : LAURENT D’ARVIEUX



Mémoires du Chevalier d’Arvieux

La nomination comme consul : texte manuscrit et édité

Journal du voyage à Alep

L’entrée de Laurent d’Arvieux à Alep et ses débuts comme consul

Relation des difficultés qu’il y a eu à Alep pour la chapelle consulaire

Histoire abrégée de monsieur François Picquet évêque de Césarople, vicaire apostolique de Babylone, et visiteur général de la part de Sa Sainteté en Orient

Suite du journal de Laurent d’Arvieux

Relation de la défaite et de la prise de l’émir Melhem prince des Arabes du désert, par le vizir Cara‑Mehmed pacha d’Alep

Relation de ce qui s’est passé à Constantinople depuis l’arrivée de M. Duquesne

Suite du journal de Laurent d’Arvieux

Description de la ville d’Alep

Histoire d’un Algérien, qui avait épousé une Flamande



Pièces complémentaires

La fin des Mémoires complétés par le père Labat

La rivalité franco‑anglaise pour le consulat hollandais

Le procès avec son successeur François Julien

Mariage et mort du chevalier d’Arvieux

Réponses de Laurent d’Arvieux à Colbert sur l’organisation des consulats

Mémoire du Sr. Arvieux fait en l’année 1674 de l’état de la ville d’Alep, des lieux circonvoisins et de son gouvernement et police

Autre mémoire dudit Sr. Arvieux fait en l’année 1676 contenant l’état présent du commerce des nations française, anglaise, vénitienne, et hollandaise, dans la ville d’Alep capitale de Syrie

La nomination de Pierre comme patriarche des syriaques

Le procès entre François Julien et Laurent d’Arvieux dans le Journal de M. Girardin





CHAPITRE IV : LE CONSUL FRANÇOIS JULIEN ET L’INSPECTION DE GRAVIER D’ORTIÈRES

Mémoire du sieur Julien touchant le commerce de l’échelle d’Alep

La visite d’inspection de Gravier d’Ortières en 1686

De l’échelle d’Alep et des nations qui y négocient

Des bâtiments qui arrivent annuellement à Alexandrette port d’Alep

Des marchandises dont on fait commerce à Alep

Des qualités et de l’usage des marchandises de sortie

Balance de tout le commerce qui se fait annuellement à Alep

Des droits de douane et des fraudes qui s’y peuvent commettre

Formulaire des comptes qui se font dans cette échelle

Du droit d’ancrage et autres droits qui se lèvent sur les voiles

Du droit de consulat

Des comptes de l’échelle

Du consul et des Français établis à Alep et des corps des autres nations

Des corps des autres nations

Dépenses que le consul est obligé de faire



ANNEXES

Liste des consuls de France à Alep de 1548 à 1902

Glossaire

BIBLIOGRAPHIE

INDEX

TABLE DES ILLUSTRATIONS

