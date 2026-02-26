Jean-Baptiste Massillon

Petit carême

Édition de Sophie Hache

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 832, 2026.

Prêché en 1718 devant la cour et le roi Louis XV enfant, le Petit carême est le plus réputé des recueils de sermons de Massillon. Il témoigne du succès du sermon comme forme d’éloquence religieuse et comme genre littéraire. La présente édition en éclaire les enjeux religieux, littéraires et historiques.

