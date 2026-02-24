Tchicaya U Tam'si, Le mauvais sang suivi de Feu de brousse et de Le ventre

Né au Congo en 1931, mort en France en 1988, Gérald-Félix Tchicaya prend à vingt-six ans le pseudonyme d'U Tam’si qui, en langue vili, signifie « celui qui parle pour son pays ». Mais c’est pour tous les peuples d’Afrique noire que se lève sa poésie dont l’élan, la fougue, l’intransigeance doivent beaucoup à Rimbaud qui inspire son premier livre, Le mauvais sang.

Engagé dans le mouvement de la décolonisation, proche de Lumumba, U Tam’si, s’il a toujours pris ses distances avec le mouvement de la négritude, est reconnu et admiré par ses pères fondateurs Césaire et Senghor.

D’une puissance lyrique rare, sa parole est souvent un cri pour la liberté, contre le racisme, traversée aussi par la douleur des luttes d’émancipation mais elle ne cesse jamais d’être un chant aux rythmes subjuguants.