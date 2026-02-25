Émile Zola, Pot-Bouille
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)
Émile Zola
Pot-Bouille
Édition de Marie-Ange Fougère
Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 833, 2026.
Dans Pot-Bouille, Émile Zola règle ses comptes avec la morale des convenances. Le romancier naturaliste met à nu l’hypocrisie de la bourgeoisie avec un sens aigu de l’ironie et de la caricature. L’introduction et le riche dossier documentaire éclairent l’œuvre de sa genèse à sa réception, source de polémiques.