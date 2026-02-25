Émile Zola

Pot-Bouille

Édition de Marie-Ange Fougère

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 833, 2026.

Dans Pot-Bouille, Émile Zola règle ses comptes avec la morale des convenances. Le romancier naturaliste met à nu l’hypocrisie de la bourgeoisie avec un sens aigu de l’ironie et de la caricature. L’introduction et le riche dossier documentaire éclairent l’œuvre de sa genèse à sa réception, source de polémiques.

