Remy de Gourmont

Le Problème du style. Questions d’art, de littérature et de grammaire

Édition d'Emmanuelle Kaës

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 649, 2026.

Remy de Gourmont puise à la science de son temps pour promouvoir une définition de l’artiste en rupture avec le monde social. Ces textes polémiques s’inscrivent dans le contexte de l’affaiblissement des modèles rhétoriques. À la pédagogie du bien-écrire, Gourmont oppose la sensation : le style est un art de voir.

Table des matières