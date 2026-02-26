Édition
Nouvelle parution
Remy de Gourmont, Le Problème du style. Questions d’art, de littérature et de grammaire

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Classiques Jaunes", 2026
  • EAN : 9782406202035
    • DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-05657-7
  • 259 pages
  • Prix : 12
  • Date de publication :
Publié le par Mihai Duma (Source : Classiques Garnier)

Remy de Gourmont

Édition d'Emmanuelle Kaës

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 649, 2026.

Remy de Gourmont puise à la science de son temps pour promouvoir une définition de l’artiste en rupture avec le monde social. Ces textes polémiques s’inscrivent dans le contexte de l’affaiblissement des modèles rhétoriques. À la pédagogie du bien-écrire, Gourmont oppose la sensation : le style est un art de voir.

Table des matières