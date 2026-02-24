Jules Michelet, Le Droit de la mer (éd. Kevin Pelladeau)

Dans La Mer, en 1861, le célèbre historien Jules Michelet constate que les espèces de l'océan sont menacées de disparition à cause de l'activité technique et industrielle humaine. Il formule alors un rêve, dans un chapitre précurseur à plus d'un titre : un "droit de la mer". Il appelle les différentes nations à se fédérer afin de protéger l'harmonie et la fécondité d'un monde dont l'équilibre est sur le point de se rompre. Car pour Michelet, la mer est une véritable personne qui a ses droits, à l'origine de toute vie sur Terre, mais livrée à la cruauté et à la cupidité de l'homme. L'historien invite son lecteur à respecter cet espace sacré à ses yeux, dans une conscience déjà écologique.

Le chapitre "Le droit de la mer" s'inscrit dans une période de la vie de Jules Michelet où celui-ci développe un cycle de textes naturalistes, au cours des années 1850 et 1860 (L'Oiseau en 1856, L'Insecte en 1857 ou La Montagne en 1868). Son ambition est d'ouvrir l'histoire humaine aux mouvements plus amples du vivant, dans une solidarité préssentie de toute l'histoire naturelle dans son ensemble. Dénonçant la destruction de certaines espèces comme la marmotte dans La Montagne, et méditant sur toutes les formes de d'emprise humaine sur les populations opprimées - humaines comme animales - l'historien étend cette réflexion à la mer, en souhaitant une protection concertée de certaines espèces, comme les cétacés.

L'édition regroupe dans un format poche et accessible une sélection de textes issus de La Mer, accompagnés de notes et d'une préface de Kevin Pelladeaud. Les chapitres choisis permettent d'observer l'unité et la cohérence de la pensée de Michelet concernant la protection de l'environnement marin, de sa réflexion sur la nature de l'animalité - et ses relations avec l'homme et son évolution - jusqu'à la régénération possible des êtres humains par la fréquentation de l'océan.

Une bibliographie récente accompagne l'ouvrage.

Liste des chapitres édités :

Le droit de la mer

Fleur de sang

Les faiseurs de monde

La baleine

Les sirènes

Le harpon

La guerre aux races de la mer

La renaissance du coeur et de la fraternité

Vita nuova des nations